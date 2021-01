Atención al cliente BROU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hace unos días, estoy intentando averiguar algo en el BROU. Escribí un mensaje desde mi cuenta, llamo al 2900 2900, me pide el documento y luego me dice que hay otras llamadas, que intente más tarde y me vuelve al menú...



Si han desactivado la atención telefónica al menos tengan la "amabilidad" de informar en la grabación que no atienden por teléfono, por lo menos nos ahorraríamos el costo de las llamadas.



Ahora que no contesten los mensajes es más grave, no hay excusa posible, ni la pandemia ni el teletrabajo ni nada, es solamente desidia.

No estoy empecinado con el BROU, estoy empecinado con las cosas mal hechas, con el destrato al cliente, con la falta de ganas...



Son bancarios funcionarios públicos, que no han sufrido nada de la pandemia y parece que no quisieran trabajar, ¿es broma? Señores del BROU, ¡media pila por favor!