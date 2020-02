Vamos por todo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El 24 de noviembre de 2019, terminó el primer tiempo y el equipo por el cambio va ganando 1 a 0. El segundo tiempo se jugará el 10 de mayo de 2020 y debemos poner toda la garra para evitar que el equipo de los resentidos nos pueda ganar y siga prometiendo cumplir con tareas que han fracasado durante treinta años de gestión. No será fácil, pues muchos de quienes votan al Frente no lo hacen porque están conformes con la gestión de la izquierda, sino que lo hacen por estar en contra de los partidos tradicionales, sin razonar y pensar que un cambio es necesario.



Lamentablemente hay montevideanos desinformados, de lo contrario tendrían que demostrarle al Frente que han tenido suficiente tiempo para cumplir lo prometido.



Esa es la característica de la izquierda: prometer y no cumplir partiendo de la base que el olvido juega a su favor.



No sólo no han hecho bien las cosas, sino que surgieron varios casos de corrupción de los cuales el más recordado fue el de los Casinos Municipales. En eso teníamos un récord Guinness: era el único país en el mundo donde los casinos generaban pérdidas. Insólito.



A raíz de ello, fueron procesados con prisión: Juan Carlos Bengoa, Orestes González, José Antúnez y Gustavo Dalmonte. Quienes se salvaron del careo fueron Mariano Arana y María Julia Muñoz, debido a que Astori no defendió a su compañero, Juan Carlos Bengoa, para proteger a estos otros.

El otro gran disparate fue cuando el Director de Movilidad Urbana, Gerardo Urse, tuvo la brillante idea de construir el Corredor Garzón. Se previó un gasto de US$ 27.000.000 y terminó costando US$ 50.000.000. Algo que no extraña en los proyectos del Frente Amplio, pues lo mismo pasó con el Antel Arena, que se hizo para catapultar a Carolina Cosse a la presidencia.



El Corredor Garzón mostró que generaba un montón de inconvenientes y también accidentes de tránsito. Al final se tuvo que dar marcha atrás con un montón de cosas que generaron miles de dólares en gastos innecesarios. Para calmar las aguas hicieron que Gerardo Urse renunciara a su cargo, pero los compañeros nunca quedan desempleados, por lo tanto lo acomodaron en otro sector de la IMM.



Por todos es conocido que desde que asumió el Frente Amplio en la IMM, quien fue votado nunca dirigió la misma, sino que fue acorralado por Adeom. Ellos hacen y deshacen, caso contrario te paralizan las tareas.



La izquierda, con tal de no tener problemas con el sindicato, baja la cabeza y obedece. La única tarea que sí han cumplido es apoyar económicamente a todos aquellos compañeros que trabajan como artistas, tanto sean grupos musicales, como actores de teatro y también murgas. Evidentemente que esto se ve retribuido por estos personajes a los cuales vimos actuar en spots publicitarios en favor de la candidatura de Daniel Martínez. El ejemplo más claro lo tenemos en las murgas, donde concurrir a ver este espectáculo es igual que ir a un comité de base. Sus letras se dedican a dar palo a un gobierno que aún no comenzó. Tengamos en cuenta que uno de los que hace sus letras es el actual director de la OPP, el Cr. Álvaro García. Otra cosa no se podía esperar.



Es por todo esto importante que hablemos con amigos y vecinos y les tratemos de hacer ver que un cambio es necesario. Que tengan memoria y que recuerden que la IMM recauda US$ 2.000.000 por día. Más que suficiente para recuperar nuestra ciudad que se ha convertido en un gran basurero, además de la gente que vive en la calle; ni siquiera a los hermosos espacios públicos que teníamos se puede ir pues son usados como lugar de refugio donde han construido alojamientos con carpas, cartones y maderas.

Esto es la izquierda, seguir manteniendo pobres para no perder el poder. Ya que son tan admiradores de Cuba, les puedo asegurar que allá las ciudades están más limpias que Montevideo.



Es tiempo de cambiar, anímese y tendrá su recompensa.