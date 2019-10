Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La despedida de mi primer recuerdo de un Mundial

Yo, al igual que todos los nacidos en 1996 y que cumplen antes del 11 de junio, tenía 6 años y mi conocimiento de fútbol no iba mucho más allá del baby que se trataba de muchos niños atrás de una pelota.

Los partidos eran de madrugada, pero los veía porque mi padre llegaba de su trabajo y me despertaba. Yo le pedía que aunque fueran en horarios muy extraños quería verlos porque era mi primer Mundial, porque de 1998 no recuerdo nada.

Me aburrí y, tal vez, me dormí un poco en el empate ante Francia y me desilusioné con la derrota ante Dinamarca, pero hubo algo que me marcó: un zapatazo en la última fecha ante Senegal.

Diego Forlán durante el Mundial de Corea-Japón 2002. Foto: Archivo El País.

Ese zapatazo fue de Diego Forlán y fue el primer descuento de Uruguay que era sorprendido por la selección africana. Recuerdo que lo miré sentado y tapado por el frío y en una pequeña televisión Phillips que era mudada al cuarto para los partidos.

Recuerdo que le pedí a mi padre cambiarme el número de la camiseta para ponerme la 21 que usaba él. Recuerdo verlo en el Manchester United cuando los partidos del fútbol inglés llegaban por televisión abierta.

Pasó el tiempo muy rápido, pero la admiración quedará por siempre. El pasado viernes tuve la chance de estar al lado suyo y fue un placer. La lástima es que sea porque se retiró. Diego Forlán le puso punto final a su carrera, al menos sabemos que le queda un partido más.

Presentación de la despedida de Diego Forlán. FOTO: Gerardo Pérez.

Celeste te quiero ver

Lunes 21 de octubre:



- Inglaterra: Sheffield vs. Arsenal (Lucas Torreira) - 16:00 hs. - ESPN 2



- Italia: Brescia vs. Fiorentina (Martín Cáceres) - 15:45 hs. - ESPN 3

Martes 22 de octubre:



- Champions League: Brujas (Federico Ricca) vs. PSG (Edinson Cavani) - 16:00 hs.



- Champions League: Galatasaray (Fernando Muslera) vs. Real Madrid (Federico Valverde) - 16:00 hs.



- Champions League: Atlético de Madrid (José María Giménes) vs. Bayer Leverkusen - 13:55 hs.



- Champions League: Juventus (Rodrigo Bentancur) vs. Lokomotiv Moscú - 16:00 hs.



- Copa Libertadores: Boca Juniors vs. River Plate (Nicolás de la Cruz) - 21:30 hs.

Miércoles 23 de octubre:



- Champions League: Inter (Diego Godín y Matías Vecino) vs. Borussia Dortmund - 16:00 hs.



- Champions League: Slavia Praga vs. Barcelona (Luis Suárez) - 16:00 hs.



- Champions League: Lille vs. Valencia (Maximiliano Gómez) - 16:00 hs.

Jueves 24 de octubre:



- Europa League: Dinamo Kyiv (Carlos de Pena) vs. Copenhague (Guillermo Varela y Michael Santos) - 16:00 hs.



- Europa League: Malmo vs. Lugano (Jonathan Sabbatini) - 16:00 hs.



- Europa League: Getafe (Damián Suárez, Leandro Cabrera, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) vs. Basilea - 16:00 hs.



- Europa League: Sporting Lisboa (Sebastián Coates) vs. Rosenborg - 16:00 hs.



- Europa League: Arsenal (Lucas Torreira) vs. Vitoria Guimaraes - 16:00 hs.



- Europa League: Eintracht Frankfurt vs. Standard Lieja (Felipe Avenatti) - 16:00 hs.

¿Y por casa?

Entre jueves y viernes se disputará la octava fecha del Torneo Clausura con los grandes saliendo de sus estadio para visitar tanto el Saroldi como Jardines del Hipódromo.



Jueves 24 de octubre:



- Cerro vs. Fénix - Luis Tróccoli - 16:00 hs.



- Plaza Colonia vs. Progreso - Parque Prandi - 16:00 hs.



- River Plate vs. Nacional - Parque Saroldi - 16:00 hs. - TV



Viernes 25 de octubre:



- Boston River vs. Defensor Sporting - Campeones Olímpicos - 16:00 hs.



- Wanderers vs. Juventud - Parque Viera - 16:00 hs.



- Racing vs. Rampla Juniors - Parque Roberto - 16:00 hs.



- Danubio vs. Peñarol - Jardines del Hipódromo - 16:00 hs. - TV



- Cerro Largo vs. Liverpool - Ubilla - 19:30 hs. - TV

Mirá lo que me llegó...

"Increíble que no haya pasado en el Centenario, siempre llegamos tarde", me dijo uno de la barra de los gurises cuando me mandó el video. La verdad que razón tiene, pero menos mal que por ahora no ocurrió nunca. Miren el video y recuerden si alguna vez vieron algo igual

Un tero atacó a un árbitro en el fútbol argentino.

Joyas del archivo

Peñarol acumula 21 partido sin perder como local en el Campeonato Uruguayo. Los números reflejan que se hace muy fuerte jugando de local y la última victoria fue en mayo de 2018 ante Torque, que acaba de volver a Primera División, y con el que los aurinegros ya esperan su revancha.

El duelo entre Torque y Peñarol que significó la última derrota de Peñarol en el Campeón del Siglo. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 2001 se daba un debut que muchos pueden tener presente en la actualidad gracias a la serie de Netflix. Es que un 21 de octubre de hace 18 años hacía su estreno con la camiseta de Boca Juniors el "Apache" Carlos Tevez. Fue con derrota por 1-0 ante Talleres de Córdoba, pero allí comenzó la enorme carrera del delantero argentino.

El debut de Carlos Tevez con Boca Juniors.

AL VAR

La ola de violencia que se está viviendo en Chile podría llevar a que se modifique la sede de la única final que tendrá la Copa Libertadores 2019 donde esta semana se conocerán los dos equipos que participarán de la misma.

Foto: Reuters

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Este lugar no puede ser para otro que para Nacional. El equipo de Álvaro Gutiérrez sigue en un gran nivel, venció a Cerro por 2-0 y sigue sacando ventaja tanto en el Torneo Clausura como en la Tabla Anual.

Con el arco libre

¿Y Edi? Cavani sigue sumando días y semanas afuera de la cancha y pese a que se recuperó de su lesión, Thomas Tuchel no lo incluyó en los últimos encuentros y de hecho sería suplente en el duelo frente a Brujas por la UEFA Champions League.

Edinson Cavani entrenando fuerte en el PSG

En contra

En el fútbol uruguayo puede haber dos equipos muy preocupados por lo hecho hasta el momento en el Torneo Clausura y ellos son Fénix y Rampla Juniors ya que se lleva disputado casi la mitad del certamen y todavía no han podido ganar un juego.