Momento de cambiar el chip

Sin fútbol el fin de semana, por la asunción del nuevo presidente, Peñarol y Nacional tuvieron más días para aprontar los juegos por la Copa Libertadores que disputarán en la próxima semana.

A Peñarol le tocará el martes y a Nacional el jueves, pero ambos lo tendrán que hacer como visitantes y eso siempre tiene un plus por lo que significa jugar en esa condición en el certamen continental.

Una vez más inicia la ilusión de que los grandes de Uruguay puedan hacer una buena tarea en la competencia más importante de clubes sudamericanos: ¿será 2020 el año?

Foto: Gerardo Pérez

Celeste te quiero ver

VIERNES 28 DE FEBRERO



- Argentina: Racing vs. Newell's (Ángelo Gabrielli) - 19:00 hs.



- Argentina: Colón (Leonardo Burián, Rafael García y Mauro da Luz) vs. Boca Juniors - 21:10 hs.

SÁBADO 29 DE FEBRERO



- España: Eibar (Sebastián Cristóforo) vs. Levante - 09:00 hs.



- España: Valencia (Maximiliano Gómez) vs. Betis - 12:00 hs.



- España: Granada vs. Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) - 17:00 hs.



- Italia: Udinese vs. Fiorentina (Martín Cáceres) - 14:00 hs.



- Francia: PSG (Edinson Cavani) vs. Dijon - 13:30 hs.



- Argentina: Gimnasia (Brahian Alemán) vs. Atlético Tucumán - 17:35 hs.



- Argentina: River Plate (Nicolás de la Cruz) vs. Defensa y Justicia (Washington Camacho) - 19:40 hs.



- Argentina: Central Córdoba vs. Banfield (Esteban Conde y Junior Arias) - 21:45 hs.



- Argentina: Godoy Cruz (Christian Almeida, Santiago García y Miguel Merentiel) vs. Unión de Santa Fe (Sebastián Assis, Javier Méndez y Javier Cabrera) - 21:50 hs.

1° DE MARZO



- España: Espanyol (Leandro Cabrera) vs. Atlético de Madrid (José María Giménez) - 12:00 hs.



- España: Mallorca vs. Getafe (Damián Suárez, Erick Cabaco, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) - 14:30 hs.



- España: Real Madrid (Federico Valverde) vs. Barcelona (Ronald Araújo) - 17:00 hs.



- Italia: Milan (Diego Laxalt) vs. Genoa - 08:30 hs.



- Italia: Cagliari (Nahitan Nández, Christian Oliva y Gastón Pereiro) vs. Roma - 14:00 hs.



- Italia: Juventus (Rodrigo Bentancur) vs. Inter (Diego Godín y Matías Vecino) - 16:45 hs.



- Argentina: Aldosivi (Federico Gino) vs. San Lorenzo (Ramón Arias y Diego Rodríguez) - 17:35 hs.



- Argentina: Lanús vs. Estudiantes de La Plata (Diego García y Martín Cauteruccio) - 19:40 hs.



- Argentina: Rosario Central (Cristian González, Federico Martínez, Diego Zabala y Sebastián Ribas) vs. Arsenal (Jhonatan Candia) - 19:40 hs.



- Argentina: Vélez Sarsfield (Matías de los Santos) vs. Argentinos Juniors (Jonathan Sandoval y Santiago Silva) - 21:45 hs.

Joyas del archivo

Nacional vuelve a Lima para enfrentar a Alianza luego de ocho años. La última vez fue derrota por 1-0 por el gol de "Zlatan" Fernández y en este recuerdo un jugador que tuvo su pasaje por el tricolor: el "Carucha" Vicente Sánchez.

Alianza Lima vs. Nacional. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1942 nació uno de los arqueros más importantes del fútbol italiano y del fútbol mundial: Dino Zoff. Campeón del mundo con Italia en 1982, de Europa en 1968 y multicampeón con la Juventus está cumpliendo hoy 78 años.