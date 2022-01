Uruguay: la “mosca blanca” en la región que le permite atraer inversiones en 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 2022 se vislumbra como un buen año para la captación de inversión extranjera en Uruguay, una tendencia que según los especialistas económicos se viene consolidando cada vez más. El buen augurio para este año en el caso de Uruguay se debe por un lado a sus condiciones internas y al manejo de la pandemia, a la situación económica que atraviesan los países vecinos y por otro lado, al panorama económico mundial.

Pese al impacto que significó el covid-19 en 2020 -que provocó un desplome de los flujos de inversión a nivel mundial- las perspectivas para el país este año son alentadoras.



“Uruguay salió fortalecido en su imagen país tras el covid-19. Se destaca en la región por su estabilidad política, económica y social. Eso conlleva una afluencia importante de inversores del exterior, y de la región en particular, buscando oportunidades de inversión”, indicó la economista y socia de Exante, Tamara Schandy.

Además del manejo de la crisis sanitaria -que según los especialistas logró posicionar a Uruguay en el radar de los inversores globales-, desde Deloitte Legal Juan Bonet y Javier Domínguez afirmaron que el país también es “atractivo para el extranjero por su grado inversor, institucionalidad, seguridad jurídica y respeto al estado de derecho y la inversión extranjera”, así como también por “los incentivos tributarios”.



En la misma línea que Schandy, Nicolás Herrera Alonso, socio de Dentons Jiménez de Aréchaga, manifestó que el impacto de la pandemia “fue positivo” para Uruguay en el sentido de que “salió fortalecido” por la gestión que hicieron las autoridades de la crisis sanitaria.



A su entender, esto “no solo ha provocado que muchos empresarios extranjeros se hayan trasladado a residir” en el país sino que también “hayan traído sus negocios aquí, o quieran y se planteen desarrollar negocios en nuestro país. Un ejemplo de este punto es la llegada de Ford y Decathlon”, opinó.

De acuerdo con Herrera Alonso, en Uruguay “todos hemos sido testigos de que la inversión extranjera no ha dejado de llegar”, así como también señaló que se ha registrado el “crecimiento de muchos grupos económicos del exterior que, en los últimos años, han expandido sus negocios en Uruguay”.



Por su parte, el socio de KPMG, Rodrigo Ribeiro explicó que a diferencia de lo que ocurrió en 2020, actualmente a nivel mundial la pandemia ya no tiene incidencia en términos de concreción de negocios e inversión.



“Con ese criterio durante 2021 empezó de nuevo el movimiento (de inversiones) y Uruguay ahí siempre estuvo mejor posicionado (en comparación con otros países) no solo a nivel sanitario, sino también por el tipo de gobierno que promovió la libertad de mercado y dio una mayor certidumbre en lo que tiene que ver con lo político y económico”, afirmó.

En este sentido, Ribeiro señaló que el 2022 ”ya se vislumbra bastante favorable” para Uruguay en términos de inversiones, no solo por sus condiciones internas sino porque también se despega de la coyuntura económica, política y social que atraviesan Brasil y Argentina.



“Somos como una especie de mosca blanca en un vecindario que está con una serie de problemáticas importantes”, afirmó el socio de KPMG.



Que la pandemia ya no oficia como un freno en términos de inversiones fue una idea también compartida por el socio de Guyer & Regules, Nicolás Piaggio, quien afirmó que si bien el covid-19 “fue un problema al principio”, el año pasado “no afectó tanto” y ahora “ya estamos viendo señales de crecimiento económico, combinado con mucho interés por Uruguay”.



En esta línea, Piaggio aseguró que “hay expectativas de que Uruguay siga atrayendo talento emprendedor para crear y desarrollar nuevas empresas, que en muchos casos terminan escalando y replicando su modelo en la región”.

Asimismo, indicó que “hay compañías que ya están instaladas en Uruguay que están ampliando sus operaciones e incursionando en otras áreas de innovación, por ejemplo en criptoactivos, generando mucho interés de otros jugadores a nivel mundial en este sector”.



Por otra parte, los especialistas tributarios de PwC, Patricia Marques y Rafael Monzo afirmaron que “el hecho de que fondos internacionales, grupos multinacionales u otros compradores se interesen por adquirir ,total o parcialmente, empresas uruguayas, es un claro indicio de que el país esta mostrando mejorías en sus variables económicas”.

El contexto global y algunas limitaciones



La coyuntura económica mundial actual también es vista con buenos ojos, según los especialistas económicos consultados por El País. En este sentido, la socia de Exante, Tamara Schandy indicó que “a nivel global hay indicios de que la actividad (económica) sigue firme”, así como también señaló el hecho de que “la economía uruguaya está en fase de recuperación y seguimos teniendo condiciones de financiamiento atractivas”.



De todas formas, Schandy indicó que hay algunas trabas en Uruguay dado que “para los grandes fondos de inversión el tamaño del mercado sigue siendo una limitación relevante”. En este sentido, explicó que “es difícil para los fondos visualizar su salida, entre otras cosas porque no tenemos una bolsa de valores desarrollada (que en otros mercados es una forma de salida que tienen los fondos) y porque todavía hay pocos fondos de private equity activos en Uruguay (que estén para comprar las empresas a otros fondos)”.

Por su parte, el socio de KPMG, Rodrigo Ribeiro manifestó que el inicio de suba de tasas de interés a nivel internacional es “el único elemento” que podría llegar a oficiar como un “regulador” en términos de inversiones. “Va a haber un inicio de suba de tasas, lo cual si bien no frenaría la actividad sí puede llegar a ser de alguna forma un regulador porque se empieza a iniciar un camino de ajuste de exceso de dinero que existe actualmente en los mercados”, afirmó.



En este sentido, explicó que hasta el momento “los inversores estaban buscando siempre el riesgo” dado que “era un factor que asumian con el fin de obtener un poco más de rentabilidad”. Sin embargo, con un ajuste de tasas al alza “en el análisis de inversión empieza a jugar una relación inversa al riesgo y empiezan a cuestionarse más” las decisiones de negocio. “De todas formas, eso no significa que en 2022 vaya a haber una suba de tasas catastrófica, salvo un error de la Fed”, indicó.