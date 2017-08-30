Sherwin: el sindicato plantea una cooperativa

Tras el anuncio del cierre de la planta industrial de Sherwin-Williams, el sindicato impulsa un proyecto cooperativo para producir enduidos, pinturas al agua y protectores. Para llevarlo a cabo los trabajadores realizaron un planteo a la empresa con el fin de que les concedan la maquinaría que hay en la fábrica.

Hoy al mediodía se reunirán las partes en el Ministerio de Trabajo (MTSS ) para responder a esta cuestión. No obstante, el dirigente sindical Juan Bocca contó a El País que la empresa tenía intensión de llevar la maquinaría a sus fábricas de Argentina y Brasil.

Bocca sabe que este plan es "complejo" de efectuar porque requieren de maquinaría, materiales y dinero para la inversión, pero están trabajando y estudiando la legislación laboral para que se realice. En este punto, remarcó que es esencial definir cuántos de los trabajadores se sumarían finalmente al proyecto.

Otro de los tema a tratar en el encuentro de hoy es la reubicación de dos exempleados de "avanzada edad" (53 y 56 años). El sindicato pide que se los incorpore al staff de alguna de las sucursales de venta de la empresa, aseguró Bocca.

En la instancia anterior, se definió que la empresa se hará cargo del pago del mes íntegro de trabajo, pese a que trabajaron 18 días. Luego, el 1° de setiembre ingresarán a seguro de paro hasta el 15 —fecha oficial del cierre de la empresa—, que pasarán a seguro de desempleo.

La suspensión de la operativa de Sherwin-Williams se comunicó a los empleados el 18 de agosto, momento en que se pidió el desalojo de los 57 empleados que tenía la fábrica. Desde ese momento, los extrabajadores acampan frente a la empresa.

Ocupan fábrica de Sherwin Williams. Foto: Fernando Ponzetto.

TRAS CIERRE