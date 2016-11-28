Negocian recorte de producción de crudo

La Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) intensifica a partir de mañana sus negociaciones internas y con productores de crudo ajenos a la organización para pactar el miércoles el primer recorte de la oferta mundial de petróleo en ocho años.

Los catorce miembros de la OPEP ya alcanzaron un preacuerdo a fines de septiembre en Argel y esperan lograr en los próximos días el consenso sobre la forma de aplicarlo para poder ratificar el pacto en su conferencia ministerial del 30 de noviembre en Viena.

El objetivo es limitar la producción a entre 32,5 y 33 millones de barriles de crudo al día (mbd) en 2017, frente al récord histórico de 33,64 mbd que el grupo bombeó en octubre, según los datos publicados por la OPEP en su último informe mensual.

Pero la dificultad estriba en que los socios consigan ponerse de acuerdo sobre el reparto de la carga que supone reducir las exportaciones cuando ya están afectados por las fuertes reducciones de sus ingresos a raíz del desplome de los precios en más del 50% frente a los más de US$ 100 por barril de mediados de 2014.

Se trata de ver cuántos barriles retira cada país del mercado, es decir, establecer cuotas nacionales de producción después de cinco años sin fijar topes individuales.

Además, a su prevista reducción, que según el preacuerdo deberá ser de entre 1,9% y 3,4%, la OPEP espera que se adhieran algunos de sus más importantes rivales, como Rusia, Brasil, México, Kazajistán, Omán y Azerbaiyán.

El barril del Brent, el crudo de referencia en Europa, y el del petróleo de Texas (WTI), referente en Estados Unidos, perdieron 3,59% y 3,96% al cerrar la semana a US$ 47,24 y US$ 46,06 en los mercados de futuros de Londres y Nueva York, respectivamente.

A su vez, Libia no participará en una reducción de la producción de petróleo prevista por la OPEP, anunció ayer en un comunicado la Compañía Nacional de Petróleo (NOC).

Juzgando "peligrosa" la situación económica en Libia, el director de la NOC, Mustafá Sanalla, estimó "impensable participar en las reducciones de producción previstas por la OPEP en un futuro próximo", según el comunicado.

Pozo petrolero en territorio ruso. Foto: Reuters

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