Desde hoy los comercios podrán aceptar todas las tarjetas: sepa en qué consiste el cambio

El presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat anunció ayer en conferencia de prensa que a partir de hoy “se completó el proceso de multiadquirencia”, es decir que ahora los comercios podrán acceder a operar con todas las tarjetas de débito, crédito y dinero electrónico de los sellos disponibles en el mercado, mediante un único contrato con un solo adquirente.

Hasta el momento, si un comercio quería ofrecer la posibilidad de pagar con diferentes sellos de tarjetas, tenía que firmar un contrato distinto con cada uno de sus adquirentes, dado que el mercado hasta el momento era cerrado. Es decir que cada sello tenía un único adquirente de forma exclusiva, por lo que los comercios debían firmar un contrato con el representante de cada marca.



Por ejemplo: si un comercio quería ofrecer el sello Mastercard como medio de pago, debía firmar un contrato con su adquirente exclusivo, Fiserv (antes Firstdata) y otro contrato diferente con Visanet, si quería aceptar tarjetas del sello Visa.

“Este es un proceso que ya lleva su implementación desde hace varios meses. Lo de mañana (por hoy) es la última etapa”, indicó Labat. En relación a esta mejora en el sistema de pagos, el presidente del BCU explicó que a partir de hoy, “los adquirentes (aquellos que tienen el contacto con el comercio, los que le ofrecen el acceso al sistema de pagos) le van a permitir que una misma empresa pueda darle acceso a todos los medios de pago”.



De acuerdo con el presidente del BCU, con la multiadquirencia “se debería facilitar” el acceso de los comercios a operar con todos los sellos y se “facilitará la competencia”, dado que habrá “por lo menos” entre cuatro a seis adquirentes que ofrecerán el servicio.



“Cada una de esas empresas va a tratar de darle (a los comercios) la mejor oferta de valor, sea vía precios o por mejores servicios. Y el comercio tendrá una relación mucho más simple porque al firmar un único contrato va a tener acceso a todo el paquete del sistema de pagos” explicó Labat.

En este sentido, el jerarca del BCU advirtió que esa mayor competencia entre adquirentes “genera muchos desafíos”, por lo que afirmó que el regulador “va a estar bien vigilante” para asegurarse “de que las normas se cumplan, de que la competencia sea sana y de que no haya chicanas o cosas raras” entre las empresas.



En línea con esto, Labat enfatizó en que una de las “preocupaciones” del BCU es que “cada comerciante sea consciente de que tiene la libertad de elegir el proveedor que quiera, sin ningún tipo de presión ni de obligaciones que no corresponden”.



Actualmente, entre los principales adquirentes en el mercado uruguayo están: Visanet (propiedad de Itaú, Scotiabank, Santander, Brou, BBVA y Visa Internacional); GetNet (que forma parte de la fintech Global Pago NxT del Grupo Santander); Oca Comercios (con el respaldo de Itaú); Fiserv (que se fusionó con First Data en 2019 y posteriormente se alió con Geocom); y Scanntech. Próximamente se lanzará al ruedo un adquirente vinculado al banco Scotiabank.