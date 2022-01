Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno estudiará en febrero si continuará el régimen de seguro de paro parcial, que se creó a raíz de la pandemia de covid-19. La cantidad de trabajadores que reciben el subsidio por desempleo del Banco de Previsión Social bajo esa modalidad “se viene reduciendo bastante” porque “hay restricciones para su uso” y está disponible hasta el 31 de marzo. Así lo informó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, ayer en una rueda de prensa.

La cantidad de trabajadores en el seguro de paro se redujo por séptimo mes consecutivo en diciembre. En el último mes de 2021, 46.212 personas recibieron el subsidio, lo que significó una caída de 3,2% frente a noviembre.



Por otra parte, el jerarca indicó que tienen prevista una reunión con el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Seguros del Estado para analizar de qué manera pueden agilitar los procesos de certificación por enfermedad de los trabajadores. Indicó que hay “dificultades” porque los operadores de salud “demoran” en extenderlas debido a una “sobre exigencia”.

Mieres explicó que el problema de la demora “afecta en dos sentidos”. Por un lado, el “trabajador tiene dificultades para ingresar al subsidio por enfermedad”. Por otro lado, el trabajador que, mientras está haciendo uso de la licencia reglamentaria, se enferma.



Cuando un trabajador se enferma, sea por covid-19 o cualquier otra causa, mientras está gozando su licencia reglamentaria, se debe certificar para comenzar a recibir el subsidio por enfermedad y, de esa manera, poner en pausa su licencia.

Consultado en qué situación queda el trabajador durante los días en los que no está certificado porque no obtiene una respuesta del centro de salud, respondió: “Es parte del análisis que tenemos que realizar, pero seguramente va a haber una certificación con retroactividad a la fecha que se establezca. Lo que no se puede es activar una certificación sin la existencia de una firma médica que lo constate”.



Por último, informó que, tras una denuncia, se realizó una inspección a un lugar de trabajo y se detectó que trabajadores continuaban con sus tareas de manera presencial siendo covid-19 positivos. Mieres aclaró que se trató de una empresa que no estaba en la zona de la costa.