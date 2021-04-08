El MTSS exhortó y recomendó a los trabajadores a vacunarse contra el COVID-19

PANDEMIA

El ministerio emitió una resolución donde también solicitó el cumplimiento de los protocolos sanitarios que se crearon a raíz de la pandemia.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTS) exhortó y recomendó a los "empleados y trabajadores a vacunarse contra el COVID-19" a través de una resolución que firmó el ministro Pablo Mieres el miércoles y fue divulgada este jueves.

La exhortación a inocularse, según se lee en el documento, es "parte de las medidas de prevención contra los riesgos biológicos y de contagio en el ámbito laboral y de sus consecuencias en la sociedad toda".

Por otra parte, se solicitó a "todos los sectores de actividad el estricto cumplimiento de los protocolos a efectos de prevenir el riesgo biológico originado por la propagación del COVID-19 en el ámbito laboral".

En la resolución se hace hincapié en las siguientes medidas: "a) uso debido del tapabocas; b) mantener el distanciamiento físico y social; c) ventilación de los espacios de trabajo; d) el uso de los elementos de higiene; así como todas las otras medidas de prevención establecidas en el numeral 2 de la Resolución 54" del MTSS.

Por último, dijo que continuará con la "fiscalización del cumplimiento de las medidas de prevención".