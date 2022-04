¿A cuánto alcanzó la inversión uruguaya en el extranjero?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hubo una “importante recuperación” la de inversión directa por parte de América Latina en el exterior en 2021, tras una caída en 2020 por la pandemia de covid-19. Se movieron US$ 57.403 millones, triplicándose el volumen respecto al año anterior. En el caso de Uruguay, los flujos de inversión hacia fuera del país se situaron en US$ 2.642 millones, lo que significó una mejora de la situación, ya que venía de un saldo negativo de US$ 582 millones en 2020.

Los datos pertenecen al informe Global Latam 2021, proyecto liderado por ICEX-Invest in Spain con la Secretaría General Iberoamericana.



El informe también recoge la cantidad de proyectos greenfield que las compañías latinoamericanas hacen fuera de sus países. En 2021 hubo una “importante recuperación” con el anuncio de 330 proyectos. Sin embargo, Uruguay está dentro de los países con menos proyectos, ya que solo tuvo cinco el año pasado.



Por otra parte, el “valor total de fusiones y adquisiciones concretadas por empresas latinoamericanas se mantuvo en 2021 en niveles similares a años anteriores”. Las operaciones totalizaron US$ 9.563 millones con 108 operaciones el año pasado. ¿Y qué sucedió en Uruguay? Fue uno de los países menos activos en adquisiciones transfronterizas: hubo 50 participaciones por US$ 1.170 millones.

España

América Latina es el cuarto mayor inversor en España, y se posicionó después de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Además, “en lo que se refiere a holdings”, las compañías de la región son las principales inversoras en el país europeo, “con Brasil, Colombia y Uruguay a la cabeza”, indica el informe.



Aclara que la inversión está “altamente concentrada en México, que totaliza el 58,9% de la inversión latinoamericana en España”. Uruguay está en el quinto lugar con 1.350 millones de euros, el 2,9% del total de lo que ingresa al país europeo. Antes están Argentina con 7.295 millones (15,5% del total), Venezuela con 3.700 millones (8%) y Brasil con 3.177 millones (6,7%).



Por otra parte, señala que la “inversión bilateral entre España y América Latina presenta un notable desequilibrio”. Aunque el flujo de dinero latino que llega al país europeo es un “fenómeno claramente ascendente, se encuentra lejos de poder equilibrar la inversión en sentido contrario”.

Si se mira la situación de Uruguay, las empresas españolas invirtieron 5.578 millones de euros más que las firmas uruguayas en el país europeo.