La conversación de Ancap con el sindicato por el alquiler de su planta en Laguna del Sauce

Ancap postergó al menos hasta el próximo 15 de septiembre la firma del contrato con el Consorcio Aeropuertos Internacionales S.A. (Caisa), para el alquiler de su planta de combustibles en el Aeropuerto de Laguna del Sauce.

Esto se debe al reclamo de la Federación Ancap (Fancap), cuyas nuevas autoridades aseguran que el directorio de la empresa estatal “no fue del todo respetuoso” con el sindicato, porque no les compartió la información detallada de la actual operativa de la planta y del negocio con Caisa, la actual concesionaria de Laguna del Sauce hasta el año 2033.



Así lo afirmó en diálogo con El País la novel presidenta de Fancap, Natalia Belo, quien señaló que a diferencia de lo que sostiene Ancap, al sindicato “le consta que sí se puede” mantener la operación de transporte y suministro de combustible para el abastecimiento de aviones en el Aeropuerto de Laguna del Sauce.



“Hubo una falta a la ley de negociación colectiva porque Ancap tomó una decisión -en todo su derecho de gestionar la administración- pero nunca nos proporcionó la información y los números que dicen manejar, a partir de los cuales sostienen que no puede mejorar la gestión de la planta. Queremos que la unidad productiva se mantenga en manos de Ancap”, indicó Belo.

Es por eso que se realizó una reunión tripartita -con el impulso del Pit-Cnt- entre el sindicato, Ancap y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la que se resolvió abrir un ámbito de intercambio de información entre las partes y postergar hasta el jueves de la semana próxima la firma del negocio con Caisa.



Según dijo a El País el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, el sindicato ya había sido informado sobre el negocio en agosto del año pasado y desde entonces “ha habido múltiples reuniones”.



No obstante, afirmó que “es bueno hacer el esfuerzo de informar de nuevo al sindicato”, dado que los negocios -tanto los que involucran a la planta que Ancap tiene en Laguna del Sauce como en el Aeropuerto de Carrasco- “involucran a terceras partes” por lo que “las negociaciones son complejas”.



Con la intervención del MTSS y el Pit-Cnt, el objetivo de Ancap es “cambiar el relacionamiento” con Fancap y que eso habilite la posibilidad de “empezar a negociar un convenio marco, que luego dé pie a convenios por temas específicos”, explicó Stipanicic.

Negocio

El 24 de julio El País había informado que la empresa estatal estaba cerca de cerrar las negociaciones con Caisa para el alquiler de la planta de combustibles del Aeropuerto de Laguna del Sauce.



En ese momento, Stipanicic había explicado que no estaba entre los planes vender la planta, sino que se negociaba el alquiler de la infraestructura a Caisa, quien además se estima que pague una cantidad fija a Ancap por cada litro de combustible vendido.



“En lugar de perder US$ 700.000” por año, “vamos a pasar a ganar plata porque nos van a pagar un margen adicional por cada litro que vendan”, defendió Stipanicic en ese momento.



El presidente de la estatal explicó que la dificultad que tiene la operativa es la exigencia por parte del aeropuerto de tener que ofrecer el servicio de abastecimiento de combustible durante las 24 horas, todos los días de la semana.

“Es un requisito con el que tiene que cumplir el aeropuerto para obtener determinada calificación” ante la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), pero “el problema es que la estructura de Ancap es costosísima para el bajo nivel de operación que hay” en Laguna del Sauce, explicó Stipanicic.



Asimismo, el jerarca había indicado que actualmente y desde el año 2020, “prácticamente la mayoría de las operaciones” de suministro de combustible a los aviones que llegan a ese aeropuerto, ya las hace Caisa con su propio personal.



Al día de hoy, Ancap solo abastece con sus propios camiones tanque a los aviones de las Fuerzas Armadas y los de Aerolíneas Argentinas. En el resto de los casos, Ancap le vende el combustible al aeropuerto, Caisa carga su propio camión en la planta estatal y luego abastece a los aviones.

Sin embargo, desde Fancap Belo afirmó que “por más buena fe que podamos tener en la información que brinda el presidente de Ancap, no nos convence. Queremos conocer el desglose de la información. Sabemos que la carga salarial bajó porque bajaron enormemente las horas extras y sabemos que aumentó el nivel de ventas, así que esos números no nos cierran ni nos parecen coherentes”, afirmó.



Actualmente, trabajan cuatro personas en la planta de Laguna del Sauce, las cuales serán realojadas en otras áreas de Ancap. Por ese motivo, Belo aclaró que el reclamo no se basa en las fuentes de trabajo, sino que es “ideológico”, dado que buscan defender “la presencia del ente en todos los puntos del país, por un tema de identidad y soberanía”.



En ese sentido Belo afirmó: “No estamos reclamando por puestos de trabajo, porque como funcionarios públicos si se cierra un área ninguno de nuestros compañeros se va a quedar nunca sin trabajo. Ese no es el tema. El planteo es lograr mantener en manos de Ancap las plantas” que le pertenecen.