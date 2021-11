Las claves para que la adquisición o fusión de una empresa sea exitosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una operación de venta o fusión (M&A, por su acrónimo en inglés) de una compañía genera muchas interrogantes para los empresarios, por lo que expertos opinaron qué factores se deben tener en cuenta para que estas transacciones puedan ser exitosas, la cantidad de operaciones que se han realizado, las expectativas para el cierre del año, lo que buscan los compradores, entre otros temas.



Este miércoles se llevó a cabo el evento "Vender la empresa, comprar un negocio", organizado por El País y Exante, en el que participaron los socios de la firma Tamara Schandy, Priscilla Pelusso y Pablo Roselli, junto a la moderación del editor de Economía del medio, Fabián Tiscornia.



En lo que va de 2021, se han registrado 30 operaciones M&A en Uruguay y se espera que para el cierre del año, el monto representado por estas transacciones supere los US$ 300 millones, según expusieron los expertos. En tanto, Pelusso explicó que las adquisiciones siguen las etapas del ciclo económico, siendo que en etapas de crecimiento económico aumentan la cantidad de estas operaciones y en momentos de recesión, el apetito de riesgo de los compradores disminuye, por lo que las transacciones también bajan.



Asimismo, Schandy explicó que si bien la pandemia de COVID-19 frenó algunos procesos, principalmente en el segundo trimestre de 2020, en Uruguay se tuvo un conjunto de transacciones que no se detuvieron, aunque sí se generaron algunas dificultades. Por ejemplo, una de ellas fue la valuación de empresas, ya que depende de la expectativa de utilidades a futuro que tiene.

A su vez, señaló que el contexto de la pandemia produjo bajas tasas de interés a nivel externo, llevando a que la alta liquidez y disponibilidad de financiamiento aliente a la actividad de compraventa de empresas.



Por otro lado, ante la recuperación ya iniciada en el país, se analizaron los factores a tener en cuenta al momento de buscar inversores estratégicos o fondos de inversión para estas transacciones.

En este sentido, Roselli señaló que es fundamental "entender qué quieren los diferentes tipos de inversores. Los inversores estratégicos son inversores que tienen un largo plazo, que probablemente ya están en el negocio de largo y, eventualmente, indefinidamente largo, siendo su plan estar para siempre, a menos que algo los lleve a salir. A su vez, estos inversores pueden ser locales o del exterior. Habitualmente pensamos que un inversor local pueden calzar mejor en transacciones de tamaño bajo o medio, pero no es necesariamente así. Pueden haber distintos jugadores locales muy fuertes".



"Siempre tenemos que pensar en compañías que están en el entorno de la empresa que se quiere vender. Estos pueden ser proveedores; competidores, aunque es muy difícil pensar en venderle a un competidor, a veces es una buena decisión y hay veces en las que esto ocurre; también clientes importantes, si pensamos en empresas que están en el negocio empresa-empresa (B2B, por su acrónimo en inglés) puede resultar", agregó.



Por otra parte, Schandy destacó los factores clave para que estas transacciones puedan llevarse a cabo con éxito, en donde señaló en primer lugar el tener visión estratégica para identificar el target tanto desde la perspectiva del vendedor como del comprador.



Como segundo factor, destacó la importancia de entender "rápidamente" cuáles son las expectativas de valor, lo que permite que el proceso fluya "bastante mejor". Del mismo modo, agrego que "no siempre son tan distintas las posiciones negociadoras de comprador y el vendedor, por lo que llegar rápido a un entorno de valor es algo muy bueno en los procesos".



A su vez, destacó factores relativos a lo "comportamental" y cómo se conduce el proceso, entre los que mencionó la importancia de "tener paciencia y perseverancia".

"Tener un proceso ordenado y organizado no es indispensable, pero es algo que suele ayudar a que las negociaciones lleguen a buen puerto", agregó.



Así también, señaló como factor importante el tener definido el "perímetro" de la transacción", lo que significa dejar en claro qué está incluido y que no en la operación. "Eso parece trivial, pero hay casos en donde, hay empresas que tienen varias sociedades, hay casos en donde hay empresas que tienen activos que no están usando, entonces no es obvio si esos activos están o no dentro de lo que se está comprando o vendiendo", agregó.

A su vez, señaló la importancia de prepararse para la vente, lo que refiere, además de tener información ordenada, con ir tomando "sistemáticamente y genuinamente decisiones que van contribuyendo a maximizar el valor de la transacción".



Por otro lado, enfatizó en la importancia de cuidar el proceso de la negociación, manteniendo la relación entre las partes y atender "diligentemente" los pedidos de la parte comprador, ya que en la experiencia de Exante, "el tratar de retener información o demorar la entrega de datos relevantes del negocio, del mercado, de contratos, difícilmente llegue a buenos lugares".



Por último, señaló como factor clave "el asesorarse bien", incorporando a los asesores financieros y legales de forma temprana, "ya que ayuda a acortar camino, planificar bien el proceso, identificar y anticipar potenciales dificultades, tratando de encontrar soluciones de manera oportuna".