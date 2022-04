¿La Caja Bancaria está en problemas? Lo que dice su balance y el cruce entre AEBU y Saldain

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



A 13 años de vigencia de la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB), la entidad enfrentó en 2021 un descenso de los ingresos operativos “mayor al previsto”, según la memoria del año pasado.

Esto desató un cruce sobre la viabilidad económica y financiera de la caja entre el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), Rodolfo Saldain y la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU).



Mientras que Saldain afirma que el “salvataje” que implicó la reforma del organismo en 2008 “se agotó”, desde AEBU defienden que la viabilidad “está asegurada” y que la caída de los resultados operativos “estaba prevista” en la reforma, por lo que afirman que el déficit actual “es transitorio”.



Las autoridades de la Caja Bancaria tenían prevista una reunión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), luego de Semana Santa, según confirmó a El País el ministro de dicha cartera, Pablo Mieres. El motivo de la reunión era precisamente el análisis de su viabilidad económica, ya que “está en problemas”, según indicó a El País el director nacional de Seguridad Social, Daniel García Zeballos. Al ser consultado por El País, el presidente de la Caja Bancaria, Ángel Mingroni no quiso hacer declaraciones.

¿Cuál es la situación económica de la Caja? ¿Qué fenómenos incidieron en la caída de los ingresos operativos? ¿Está en riesgo su capacidad para cumplir con sus obligaciones?



En la memoria de 2021 de la CJPB se muestra que los ingresos operativos cayeron 0,14% respecto a 2020 a $ 21.472,5 millones (US$ 480,4 millones).



La CJPB señaló que la caída de los ingresos operativos “mayor a la prevista”, se explicó “en mayor medida” por una profundización en la tendencia a la baja del empleo en el sistema financiero, aunque indicaron que influyeron dos factores “exógenos e imprevisibles”. Por un lado, la pandemia del covid-19 y por otro lado, la “no reposición de las vacantes generadas en los bancos oficiales”.



De acuerdo con la Caja Bancaria, estos fenómenos son “shocks transitarios” y “no comprometen la capacidad” del organismo para cumplir con sus obligaciones de largo plazo.



No obstante, sí admitieron que dichos shocks introdujeron una “tensión significativa” sobre la evolución financiera de la caja, por lo que “será necesario la obtención de financiamiento adicional” para poder cubrir con “determinadas necesidades transitorias que se presentarán”.



El resultado operativo de la CJPB fue deficitario en $ 2.856,9 millones (US$ 63,9 millones) en 2021 y el resultado total tuvo un rojo de $ 2.951,6 millones (US$ 66 millones).



Según informó el semanario Búsqueda, el fondo financiero del organismo paraestatal “agotaría sus reservas en 2024, mientras que el fondo forestal -una fuente histórica de ingresos- alcanzaría hasta entre el 2026 y 2027”.



Esos datos -que fueron realizados por una consultoría independiente y presentada a las autoridades del Poder Ejecutivo- reflejaron que la situación del organismo es más compleja de la que la CESS había planteado el año pasado, en el marco del diagnóstico del sistema previsional uruguayo, según consignó dicho medio.

De acuerdo con la consultoría independiente, las reservas de la CJPB se agotarían antes de lo previsto.



Este fue el punto que desató el cruce entre Saldain y AEBU a través de Twitter.



Mientras que el presidente de la CESS afirmó que la Caja tiene por delante “unos 15 años de resultados negativos constantes”, el directivo del Consejo Central de AEBU, Juan Fernández argumentó que “la utilización de las reservas estuvo prevista” en la reforma de 2008.



Sin embargo, Saldain indicó que las reservas (incluyendo las del fondo forestal) son aproximadamente unos US$ 230 millones, mientras que la Caja “tiene por delante un desfinanciamiento que supera los US$ 500 millones”. En ese sentido, el presidente de la CESS dijo que las reservas “irán reduciéndose a razón de US$ 50 millones por año o más”, lo que refleja que “el deterioro es más profundo y extenso que lo previsto”.

La reforma de 2008 previó el cumplimiento de tres etapas. La primera ya está cumplida e implicaba “sucesivos ejercicios con superávits operativos y consecuente acumulación de reservas”. En tanto la segunda etapa -la actual- establecía ”déficits operativos y uso de las reservas acumuladas, ante el incremento de altas jubilatorias de estos años”. Sin embargo, “la dinámica demográfica determina un descenso significativo de las altas jubilatorias”, lo que daría lugar a la tercera fase de la reforma -prevista para la próxima década- “de superávits operativos y acumulación de reservas”, indicó el organismo.



En este sentido, desde la CJPB defendieron en el balance de 2021 que “las sucesivas proyecciones, realizadas desde la vigencia de la ley (de reforma de 2008) ratifican dicha trayectoria”.



“El déficit que maneja Saldain es muy superior al proyectado por los técnicos del instituto. Los efectos excepcionales (pandemia y eliminación de vacantes) no deben aplicarse como proyecciones definitivas. La CJPB tiene capacidad de largo plazo para honrar el financiamiento”, defendió AEBU.



Además, el sindicato bancario afirmó que la reforma creó “instrumentos hoy vigentes, que permiten al Poder Ejecutivo atender la situación planteada ajustando aportaciones que se encuentran por debajo de lo establecido por la ley”. Sin embargo, para Saldain “aumentar las prestaciones coactivas, impuestos en sentido económico, es hacer recaer el salvataje en toda la sociedad” y comentó que esa “decididamente no es una buena opción. Este es un punto de preferencias y por lo tanto opinable”.

El plan de la CESS es “más una reforma fiscal que jubilatoria”



El representante de AEBU en el Consejo Honorario de la Caja Bancaria, Leonardo Di Doménico dijo en diálogo con El País que la entidad “continúa con su rumbo de sostenibilidad” previsto en la reforma de 2008, pero advirtió que las propuestas realizadas por la CESS “condicionan seriamente” a la Caja. De acuerdo con el representante, hay una “disociación entre las iniciativas paramétricas y estructurales elaboradas en la CESS, con la realidad actual” de la seguridad social.

“La CESS no ha medido el costo de transición. Terminó su trabajo abruptamente sin cerrar capítulos enteros. ¿Cuánto le va a costar al Estado una reforma así? Miles de millones de dólares. Hay una serie de apuros o metas establecidas en forma muy sumaria y traída de los pelos que a nosotros nos alarma. Estamos de acuerdo en que tiene que haber una reforma de la seguridad social pero esto es más una reforma fiscal que jubilatoria”, criticó Di Doménico.



Entre algunas de las recomendaciones realizadas por la CESS a la Caja Bancaria, está la eliminación de “la materia gravada por la Prestación Complementaria Patronal (PCP, una tasa parafiscal que cobra la caja) las primas previsionales y de accidentes de trabajo”, así como también sugirió la implementación de un régimen mixto de ahorro individual. La CESS entiende que en la Caja Bancaria hay un “problema de equidad” al destinarse “a financiar los beneficios de grupos de ingresos medios o superiores al promedio, recursos que recaen sobre toda la sociedad”.



En tanto, AEBU afirma que “las propuestas de la CESS triplican el déficit y lo adelantan tres años, por lo que sus propuestas no son solución, ni generan ningún beneficio”.

“Hemos cuidado mucho a nuestra Caja y hemos tenido la capacidad de crear una nueva forma de generar ingresos. No queremos hacer ‘la gran Saldain’ de ver cómo pagamos menos, lo único que veo (en las recomendaciones de la CESS) son tijeras, creatividad cero”, sentenció Juan Fernández de AEBU.