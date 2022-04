El argentino Banco Patagonia se retira de Uruguay, ¿qué le pasó y qué dice una calificadora?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El argentino Banco Patagonia (Uruguay) Saife inició el proceso para retirarse de la plaza financiera uruguaya tras casi 21 años en ella. La razón: lleva cinco años seguidos de pérdidas y debió ser capitalizado en 2021.

La institución, filial del Banco Patagonia de Argentina que a su vez es controlado por el Banco do Brasil, presentó la solicitud para liquidar y cerrar la misma, ante el Banco Central (BCU) el pasado jueves 31 de marzo, según informó el sitio especializado en finanzas Citywire.



Por su parte, la calificadora de riesgo Moody’s Local Uruguay emitió un comunicado en el que ratificó las calificaciones de los depósitos en moneda local y extranjera del banco de BBB+.uy.

Esa calificación “refleja la expectativa” de Moody’s de que “la entidad cumplirá con la totalidad de sus compromisos durante el proceso de liquidación, teniendo en cuenta que el banco presenta niveles de liquidez adecuados” y la evaluación de “soporte de su accionista, el Banco Patagonia Argentina, cuyo controlante es el Banco do Brasil, uno de los más grandes de América Latina”, explicó el comunicado.



El Patagonia es la única institución en Uruguay que tiene una licencia de IFE (institución financiera externa). Según el BCU, este tipo de entidades pueden operar exclusivamente con clientes no residentes, con los cuales tienen la posibilidad de “desarrollar todas las actividades de intermediación financiera y servicios conexos, incluida la recepción de depósitos a la vista y en cuenta corriente, en moneda extranjera y autorizar que se gire contra ellos mediante el uso del cheque”.



Con su retiro, no quedará ninguna IFE en Uruguay.

Según el comunicado de Moody’s, Patagonia (Uruguay), ofrece principalmente a clientes de Patagonia Argentina cuentas de ahorro y depósitos a plazo, actividades de administración de activos, custodia de valores y servicios de banca privada. El 95% de sus depósitos proviene de argentinos y a fin de 2021 tenía depósitos por US$ 58.259.000.



“Patagonia Uruguay se enfoca principalmente en reinvertir depósitos de clientes argentinos en activos de alta liquidez, sin realizar operaciones de préstamo”, señaló Moody’s.



En mayo de 2021 Patagonia (Uruguay) debió ser capitalizado, luego de incurrir en insuficiencia patrimonial según la normativa del BCU y de presentarle a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU un plan de readecuación para evitar ser sancionado.

El banco comenzó a operar en noviembre de 2001, tiene una sucursal ubicada en calle 24 y calle 25 en Punta del Este.