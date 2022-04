Ancap ganó en las áreas donde compite y perdió en donde es monopólico: ¿qué números tiene?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego que en 2020 Ancap cortara con una racha de cuatro años consecutivos de ganancias, al perder US$ 12 millones, en 2021 la petrolera estatal volvió a cerrar con números positivos.

Según los datos del balance que las autoridades del ente presentaron ayer, en 2021 la petrolera cerró el ejercicio con una ganancia de US$ 88 millones.



Sin embargo, el año pasado Ancap registró una pérdida de unos US$ 32 millones en el mercado monopólico, es decir, en la comercialización de gasolinas, gasoil, GLP (supergás), propano industrial, entre otros productos.



Ese resultado negativo (es decir, el costo de suministrar al mercado monopólico) estuvo explicado porque Ancap vendió sus productos más baratos en comparación al precio que los hubiera comercializado un importador teórico si estuviera permitida la competencia.

En este sentido, el resultado negativo del mercado en el que Ancap es monopólico, se refleja en las ventas que realizó la empresa durante gran parte del año por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI) que marca la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), y que sigue el precio internacional de naftas, gasoil y GLP.



El PPI es el ejercicio teórico de cuánto saldría al público cada combustible si existiera la libre importación en Uruguay y un importador le compitiera a Ancap. El informe es uno de los insumos de referencia que toma el gobierno -a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC)- para decidir sobre el ajuste de las tarifas de combustibles a nivel local.



De acuerdo con las autoridades de Ancap, en 2021 “la sociedad pagó cerca de US$ 159 millones menos” en relación al PPI “para todos los productos vendidos en el mercado interno”. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 2021 Ancap dejó de facturar cerca de US$ 159 millones por no trasladar a los combustibles y los otros productos de su canasta, la referencia que marca Ursea en relación al PPI.

Si en lugar de considerar todos los productos vendidos en el mercado interno, se tienen en cuenta únicamente los tres más importantes: gasolinas, gasoil y supergás envasado, en 2021 “la sociedad pagó US$ 130 millones menos” que si se hubiera vendido en línea con el valor que establecía el mercado internacional, es decir a PPI, afirmaron desde la estatal.



Durante los últimos meses de 2021 (y en lo que va de este año, aunque eso no se refleja en las cifras del balance presentado ayer), el Poder Ejecutivo tomó la decisión de apartarse de la referencia de Ursea y no trasladar la totalidad de la suba del petróleo a nivel internacional a las tarifas locales, por tanto, Ancap vendió combustibles por debajo del PPI.



Durante 2021, el argumento del gobierno para trasladar de forma parcial a las tarifas la suba del barril de crudo, había sido que Ancap tenía “espalda financiera”, a raíz de las ganancias extraordinarias que había recibido el ente por la venta de gasoil a UTE para la exportación de energía eléctrica a Brasil, país que enfrentaba una fuerte sequía.



Sobre ese punto, las autoridades de la petrolera estatal señalaron ayer que las ventas de gasoil a UTE fueron un negocio “absolutamente excepcional”, que implicaron para Ancap una ganancia contable de unos US$ 56 millones en 2021.

Las ventas a UTE el año pasado fueron 16 veces más de lo que habían sido en 2019, señalaron desde el ente, pero advirtieron que en el primer trimestre de 2022 Ancap ya no tuvo esos ingresos excepcionales porque actualmente lo que le está vendiendo a UTE es para el abastecimiento energético del mercado local y no hay exportaciones a Brasil.



Además, hay otro factor que agrava la situación con UTE y es que, a diferencia de lo que ocurrió durante 2021 cuando la petrolera vendió gasoil a UTE a buen precio -porque el Precio En Planta (PEP) que fija el Poder Ejecutivo al producto que vende Ancap estaba alineado con el PPI-, hoy se lo está vendiendo por debajo del precio internacional porque el PEP está por debajo de PPI, lo que implicaría que en cierta forma la está subsidiando.



En ese sentido, y sumado a la suba de los costos internacionales, desde Ancap entienden que la caja de la empresa está quedando cada vez más chica y con menos “espalda financiera”, aunque destacaron su buena capacidad de endeudamiento. En 2021 la empresa canceló pasivos por unos US$ 81 millones.

Competencia

En relación a los mercados en los que el ente está en competencia (empresas vinculadas, exportaciones, lubricantes, entre otros), Ancap tuvo una ganancia de US$ 41 millones en 2021, de los cuales US$ 26 millones correspondieron al aporte realizado por las subsidiarias del grupo Ancap.



Al desglosar por empresa, Ducsa (la distribuidora de combustibles) fue nuevamente la que más ganancias aportó (US$ 25,2 millones), seguida de ALUR (US$ 2,9 millones), Gasur (US$ 0,7 millones) y Gas Sayago (ingresaron US$ 0,2 millones por cobranza del seguro). En tanto, perdieron: Cementos del Plata (unos US$ 2 millones) y Ancsol (Carboclor. US$ 0,35 millones), entre otras con menor impacto.

Personal El personal ocupado en 2021 registró una caída del 3,5%, lo que contribuyó a una baja en los gastos. Desde el ente señalaron que se está en un mínimo histórico en la cantidad de funcionarios y 28% menos que en el pico máximo registrado en el año 2014.



Supergás: subsidio en 2021 fue de US$ 108 millones



En la compañía estatal preocupa la situación del supergás que actualmente está subsidiado por los otros productos que vende Ancap. Es decir que los precios a los que se vende son significativamente inferiores a los costos de su producción.



En este sentido, durante 2021 el subsidio acumulado al supergás costó a la petrolera estatal unos US$ 108 millones, divididos entre US$ 96 millones en el caso del supergás envasado y US$ 12 millones para el supergás a granel.



El mercado del supergás en Uruguay funciona a través de Gasur que es 40% propiedad de Ancap, 30% propiedad de Acodike y 30% propiedad de Riogas y se encarga del envasado de supergás actualmente.

Hay varios contratos con las distintas empresas distribuidoras que vencen en marzo del año que viene y desde la empresa estatal señalaron que prevén una renegociación, dado que ven “con dificultad” que se puedan renovar dichos contratos con las condiciones actuales. Según explicó el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, los contratos “están sobre la base de costos de otra época”, por lo que buscarán cambiarlos.



Actualmente, el supergás envasado al público tiene un costo de $ 63,35 por kilo y la referencia PPI marcada por la Ursea señala que en la puerta de la planta de la Tablada debería costar $ 60,13 (a lo que hay que sumar costos de envasado y distribución, entre otros).



De ese producto, Ancap recibe actualmente $ 17,44, es decir que los restantes $ 42,69 se van en la cadena de envasado y distribución del supergas.

Además, indicaron que sobre las ventas totales de gasoil y gasolinas en 2021 (968.000 de metros cúbicos y 861.000 metros cúbicos respectivamente), el subsidio al supergás supone un sobrecosto para quienes consumen esos combustibles de unos $ 2,56 por litro.