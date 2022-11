Tras acusación de “fraude” y desplome de acción dLocal habló por primera vez, ¿qué dijo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

dLocal vive su momento más turbulento luego de su salida a la bolsa de Wall Street, pero aún ve una “inmensa oportunidad” de seguir escalando. A su vez, transmitió la “tranquilidad” de que van a seguir “representando” a Uruguay.

En el marco del Foro Financiero para jóvenes organizado por ProCapital, la jefa de Recursos Humanos de dLocal, Estefanía Tejo, participó del evento y contó sobre la trayectoria de la empresa, desde que tuvo su origen hasta la actualidad, en donde se hizo foco en el momento en el que comenzó a cotizar en Nasdaq. Al cerrar su participación dio un mensaje “esperanzador”.



La empresa que está en 39 países, cuenta con más de 700 métodos de pagos locales y tiene más de 600 comerciantes, fue acusada por una investigación de la firma Muddy Waters, que señala que “es probable que dLocal sea un fraude”.



Muddy Waters es un fondo de cobertura que combina estrategias largo-corto con énfasis en apostar contra las empresas y, previo a su publicación, había comenzado a “shortear” acciones de la empresa, es decir que toman “prestadas” acciones con la promesa de devolverlas por determinado valor y durante ese período operan con ellas para obtener ganancias.

Ante esta publicación, Tejo señaló que están “trabajando mucho” y que “estas cosas pasan cuando las empresas son públicas”, que “es algo que es habitual”.



“Así que quiero transmitir la tranquilidad que dLocal va a seguir representando (a Uruguay). Estoy más que orgullosa de trabajar acá”, agregó.



A su vez, había dicho previamente en su presentación que “cada uno dio lo mejor de sí” para llegar a cotizar en la bolsa de Nueva York.



En tanto, destacó que lograron “mucho más” de lo que podían haber esperado en dLocal, en el poco tiempo que transcurrió desde su fundación en 2016 y su cotización en Wall Street en 2021.

Del mismo modo, afirmó que los “comerciantes valoran una ventanilla única”, lo que les “brinda una inmensa oportunidad para continuar escalando” a sus clientes.



La acción de dLocal cerró este miércoles en US$ 13,90, mientras que el día de la publicación de Muddy Waters la acción llegó a operar por debajo de los US$ 10, aunque no llegó a cerrar por debajo de este valor. En este sentido, el 16 de noviembre la acción de la compañía se desplomó 50,71% y cerró a US$ 10,46 cuando había abierto a US$ 20,74.