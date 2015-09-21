Actividad económica de Brasil cae y analistas empeoran sus pronósticos

Una encuesta del Banco Central reveló que los economistas estiman que el Producto Interno Bruto caerá 2,7% este año.

La actividad económica de Brasil cayó un 0,02 en julio pasado respecto al mes anterior y se contrajo un 1,89% en relación mismo mes de 2014, informó hoy el Banco Central.

Los datos corresponden al Índice de Actividad Económica (IBC-Br) del instituto emisor, que el mercado financiero considera como una medición previa del comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Según ese indicador, en lo que va de este año la actividad económica del país se ha reducido un 2,74 %, lo que refuerza las previsiones de los expertos del sector privado que, según un sondeo divulgado hoy por el Banco Central, calculan que la economía brasileña cerrará 2015 con una contracción en torno al 2,7%.

Hace una semana, el mismo grupo de economistas calculaba una caída del 2,55 % del PIB en este año y del 0,60 % para el próximo, después de que la agencia calificadora Standard & Poor's (S&P) redujera la nota de riesgo de Brasil al nivel BB+, considerado como de "bono basura", lo que supuso retirarle el "grado de inversión".

Las proyecciones oficiales son algo más optimistas, pero aún así apuntan a que la economía del país caerá un 1,49 % en 2015, tras haber crecido el año pasado un escaso 0,1 %.

La economía brasileña está técnicamente en recesión tras caer en los dos primeros trimestres de este año, una situación que ha obligado al Gobierno a adoptar un severo plan de ajuste que implicará un fuerte recorte del gasto público y un aumento de la recaudación por la vía tributaria.

Con esas medidas, que en su mayoría dependen de la aprobación del Congreso Nacional, el Ejecutivo también pretende revertir el déficit equivalente al 0,5 % del PIB que prevé en las cuentas públicas para el año próximo.



Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Foto: Reuters.

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