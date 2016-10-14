Segundo avance seguido del dólar

La cotización del dólar estadounidense en el mercado local registró ayer el segundo aumento diario consecutivo, esta vez un 0,15%, con un circuito que mostró algo más de actividad y que tuvo la particularidad que no contó con la intervención del Banco Central (BCU) como en las últimas jornadas.

Las compraventas interbancarias de ayer se realizaron a $ 28,067 en promedio, nivel que se encuentra un 1,1% por debajo del cierre de septiembre y un 6,05% inferior a la última jornada del año pasado.

Por su parte, el Banco república (BROU) incrementó cinco centésimos la cotización al púbico a $ 27,72 la compra y $ 28,42 la venta.

Según dijeron operadores cambiarios a El País, la jornada estuvo más movida en cuanto a volumen de negocios.

De hecho, el leve impulso sobre el tipo de cambio fue dado por compras de bancos privados, pues el BCU no apareció.

Esta ausencia del Central se tradujo tanto en una menor presión vendedora como en una operativa más baja que en los días previos.

De hecho, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron US$ 19,9 millones.

Las fuentes consultadas agregaron que, al menos ayer, la fuerte intervención del BCU de los días anteriores poniéndole un "piso" pareció que tuvo su efecto en el mercado.

De todas formas, coincidieron en que el dólar sigue mostrando poca fuerza y le cuesta mucho subir.

Dólares, dólar. Foto: Reuters

SE AFIANZA “PISO” DE $ 28