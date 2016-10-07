Reapareció el Central para ponerle piso al dólar

Luego de permanecer ausente desde el 18 de agosto, el Banco Central (BCU) reapareció ayer en el mercado cambiario local a comprar dólares, debido a la fuerte racha bajista en la que se encuentra el tipo de cambio, en una jornada en la que se llegó a operar por debajo de los $ 28.

Ayer, el dólar interbancario fondo se operó a $ 28,032 en promedio, el nivel más bajo desde el 22 de julio de 2015 y un 0,5% por debajo de la media del miércoles. De esta manera, la divisa ha bajado un 1,01% en solo dos días y acumula una caída de 1,23% en octubre y de 6,16% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) redujo 10 centésimos la pizarra a $ 27,70 a la compra y $ 28,40 a la venta.

A través de la Bolsa Electrónica (Bevsa) se operaron un total de US$ 26,2 millones.

El mercado local mantiene la tónica vendedora y la misma parece no parar, dijeron operadores cambiarios consultados por El País.

En estos días hay algunas instituciones que están teniendo problemas de liquidez. Ayer, la tasa call, lo que pagan los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo, se operó a 14%.

Si bien el ritmo bajista de ayer no fue tan fuerte como días anteriores, dado que se operó en un rango de 11 centésimos, el dólar llegó a perforar la barrera de los $ 28 ($ 27,99).

Esto llevó a que el BCU reapareciera a comprar dólares para evitar un descenso mayor del tipo de cambio. En total, adquirió US$ 4,9 millones a entre $ 28 y $ 28,03.

Negocios .en septiembre se operaron US$ 400, 3 millones. Foto: AFP

SE OPERÓ ABAJO DE $ 28