Mercado de cambio local permaneció estable ayer

En la región tuvo fuertes variaciones en sentidos opuestos.

En una jornada de fuertes movimientos dispares en la región, el tipo de cambio permaneció estable ayer en el mercado local, con muy pocos negocios y sin intervención del Banco Central (BCU) en el lado vendedor.

El promedio de las compraventas interbancarias de la víspera se realizaron en el mismo nivel del viernes, $ 29,757, con lo que mantuvo el avance acumulado en diciembre en 0,59% y en 22,29% el del año.

A su vez, el Banco República (BROU) mantuvo inalterada la cotización al público en $ 29,30 la punta compradora y $ 30,20 la punta vendedora.

Operadores cambiarios consultados por El País explicaron que, a diferencia de las grandes variaciones del dólar en Argentina y Brasil, el mercado local mantuvo la tranquilidad de las últimas semanas, con escasas variaciones de precios y muy pocos negocios. Esto se debió a varios factores.

En primer lugar, los niveles de liquidez siguen marcando la tónica del circuito, pues disponen de menos pesos, con su consiguiente menor presión compradora.

A esto hay que sumarle el hecho de que está presente la expectativa de que el BCU intervenga ante una eventual presión alcista.

Ayer no tuvo necesidad de intervenir dado que el tipo de cambio se movió en un rango de apenas dos centésimos.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica (Bevsa) se operaron US$ 11,3 millones.

De esta manera, el mercado cambiario local se desprendió de la región.

En el caso de Brasil, el dólar dio un salto de 1,93% ayer al cerrar en R$ 4,0228, en medio de la incertidumbre generada por el nuevo Ministro de Hacienda, Nelson Barbosa.

Por su parte, en Argentina el tipo de cambio oficial se desplomó en la víspera un 4,57% hasta los $ 12,8083, luego de que las cerealeras liquidaran más de US$ 300 millones, con lo que el Banco Central de ese país no tuvo necesidad de intervenir.

Real brasilero. Foto: Archivo El País

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