En dos días el dólar se ha desplomado un 1,95%

La cotización del dólar estadounidense en el mercado local continuó ayer en franco descenso, aunque en menor medida que el martes, con un circuito que mantuvo la disposición vendedora, con la mirada puesta en el exterior, principalmente en Brasil.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se operó ayer en $ 30,454 en promedio, lo que supuso un descenso diario de 0,64% y el menor nivel desde el 8 de enero. De esta manera, el tipo de cambio se ha desplomado un 1,95% en solo dos días y acumula una caída de 0,99% en junio y un avance de 1,94% en 2016.

Por su parte, el Banco República (BROU) redujo 10 centésimos la cotización al público hasta $ 29,90 la compra y $ 31,10 la venta.

La jornada de ayer estuvo muy movida en cuanto a operativa. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 110 compraventas por US$ 37,9 millones.

De acuerdo a lo explicado por los operadores cambiarios consultados por El País, el mercado local se mantuvo ayer expectante respecto de la evolución bajista del dólar a nivel internacional, sobre todo en Brasil, donde finalizó con una caída diaria de 2,09% a 3,237 reales, el menor valor desde julio del año pasado.

Agregaron que el billete verde se movió con bastante volatilidad, operándose a un precio mínimo de $ 30,35, uno máximo de $ 30,59 y cerrando el día en niveles de $ 30,53, un 0,1% arriba del cierre del martes.

Swap: poder comprar dólares y luego hacer la transacción inversa.

POR INCIDENCIA EXTERNA