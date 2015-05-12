El dólar sube 0,3% al influjo del exterior y poca operativa

El tipo de cambio inició la segunda semana de mayo con un alza diaria de 0,32%, con un mercado local que volvió a moverse al influjo de la evolución externa de la divisa estadounidense.

El dólar interbancario fondo se promedió ayer en $ 26,394, nivel que se encuentra un 0,05% por encima del cierre de abril y un 8,47% superior a la última jornada del año pasado.

Por su parte, el Banco República (BROU) incrementó 15 centésimos la cotización al público hasta $ 26,05 la compra y $ 26,85 la venta.

Operadores cambiarios consultados por El País indicaron que el mercado local continúa muy atento a la evolución externa de la moneda estadounidense.

Ayer, el billete verde se fortaleció frente a las principales divisas del mundo, en un contexto de persistente preocupación sobre la situación en Grecia.

En Brasil, el dólar dio un fuerte salto de 2,31% hasta 3,0525 reales, al tiempo que el euro retrocedía un 0,45%, ayer al cierre de esta edición, hasta US$ 1,1154.

Las fuentes consultadas indicaron que, más allá de los avances del exterior, el mercado local demoró en reaccionar, pues recién en la tarde comenzó a subir, pero no de forma suave y sostenida, sino en saltos relativamente grandes de a cinco centésimos o más.

Los montos operados a través de la Bolsa Electrónica (Bevsa) alcanzaron los US$ 15,6 millones.

FED ya no inunda de dólares.

Mercado tranquilo