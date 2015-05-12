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El País Negocios Finanzas

El dólar sube 0,3% al influjo del exterior y poca operativa

12/05/2015, 05:00
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FED ya no inunda de dólares.
A pressman checks uncut sheets of USD 20 bills on July 12, 2012, at the US Bureau of Engraving (BEP) in Washington, DC, where the high-tech presses run 24-hours a day. The BEP is a government agency within the United States Department of the Treasury that designs and produces a variety of security products for the United States government, most notable of which is paper currency for the Federal Reserve. The BEP had its foundations in 1862 with workers signing, separating, and trimming sheets of Demand Notes in the Treasury building. With production facilities in Washington, DC, and in Fort Worth, Texas, during Fiscal Year (FY) 2011, the BEP produced approximately 23.5 million notes a day with a face value of approximately USD USD 453 million. During Fiscal Year (FY) 2011, approximately 5.8 billion notes were delivered at an average cost of 9.1 cents per note. Ninety-five percent of the notes printed each year are used to replace notes already in, or taken out of circulation. Between the Fort Worth and Wa
PAUL J. RICHARDS/AFP

El tipo de cambio inició la segunda semana de mayo con un alza diaria de 0,32%, con un mercado local que volvió a moverse al influjo de la evolución externa de la divisa estadounidense.

El dólar interbancario fondo se promedió ayer en $ 26,394, nivel que se encuentra un 0,05% por encima del cierre de abril y un 8,47% superior a la última jornada del año pasado.

Por su parte, el Banco República (BROU) incrementó 15 centésimos la cotización al público hasta $ 26,05 la compra y $ 26,85 la venta.

Operadores cambiarios consultados por El País indicaron que el mercado local continúa muy atento a la evolución externa de la moneda estadounidense.

Ayer, el billete verde se fortaleció frente a las principales divisas del mundo, en un contexto de persistente preocupación sobre la situación en Grecia.

En Brasil, el dólar dio un fuerte salto de 2,31% hasta 3,0525 reales, al tiempo que el euro retrocedía un 0,45%, ayer al cierre de esta edición, hasta US$ 1,1154.

Las fuentes consultadas indicaron que, más allá de los avances del exterior, el mercado local demoró en reaccionar, pues recién en la tarde comenzó a subir, pero no de forma suave y sostenida, sino en saltos relativamente grandes de a cinco centésimos o más.

Los montos operados a través de la Bolsa Electrónica (Bevsa) alcanzaron los US$ 15,6 millones.

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Mercado tranquilo

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