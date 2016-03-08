El dólar bajó sin la intervención del Banco Central

La divisa estadounidense cayó ocho centésimos (-025%) en el mercado interbancario local, mientras que su precio se redujo cinco centésimos. En Brasil también bajó y en Argentina operó al alza.

El dólar interbancario promedio operó a $ 32,085, un 0,25% menos que en la sesión del lunes. Se transaron US$ 16,3 millones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores y el Banco Central no participó del mercado.

En tanto, el la pizarra del Banco República el precio de la divisa se redujo cinco centésimos cerrando a $ 31,60 y $ 32,60 para compra y venta respectivamente.

En Argentina el dólar volvió a registrar una leve tendencia al alza y sumó seis centavos, al cerrar a $ 15,65 según el promedio que elabora el Banco Central, informa elcronista.com. El dólar mayorista mostró igual comportamiento y avanzó hasta los $ 15,45, 5 centavos arriba luego de sumar ayer 20 centavos, dice el portal argentino especializado en economía.

En Brasil el dólar comercial cerró con una caída de 1,47% a 3,738 reales, según informa oglobo.com.br, a contramano de las principales divisas del mundo.



dólares. Foto: Reuters

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