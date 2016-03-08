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El País Negocios Finanzas

El dólar bajó sin la intervención del Banco Central

08/03/2016, 19:09
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dólares. Foto: Reuters
Un cajero contando dólares en una casa de cambios en Estambul, abr 15, 2015. El dólar subía el viernes, luego de un dato que mostró que el gasto del consumidor estadounidense cobró impulso en enero, lo que respalda la posibilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés este año. REUTERS/Murad Sezer
MURAD SEZER

La divisa estadounidense cayó ocho centésimos (-025%) en el mercado interbancario local, mientras que su precio se redujo cinco centésimos. En Brasil también bajó y en Argentina operó al alza.

El dólar interbancario promedio operó a $ 32,085, un 0,25% menos que en la sesión del lunes. Se transaron US$ 16,3 millones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores y el Banco Central no participó del mercado.

En tanto, el la pizarra del Banco República el precio de la divisa se redujo cinco centésimos cerrando a $ 31,60 y $ 32,60 para compra y venta respectivamente.

En Argentina el dólar volvió a registrar una leve tendencia al alza y sumó seis centavos, al cerrar a $ 15,65 según el promedio que elabora el Banco Central, informa elcronista.com. El dólar mayorista mostró igual comportamiento y avanzó hasta los $ 15,45, 5 centavos arriba luego de sumar ayer 20 centavos, dice el portal argentino especializado en economía.

En Brasil el dólar comercial cerró con una caída de 1,47% a 3,738 reales, según informa oglobo.com.br, a contramano de las principales divisas del mundo.

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dólares. Foto: Reuters

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