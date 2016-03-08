El BCU reaparece y evita un alza mayor del tipo de cambio con sus ventas

Luego de haber registrado fuertes descensos en las dos sesiones previas, el dólar estadounidense retomó ayer la senda alcista en el mercado local, ante una mayor disposición compradora pero contenida por las ventas realizadas por el Banco Central (BCU).

Las compraventas interbancarias de ayer se realizaron a $ 32,165 en promedio, lo que implicó un avance marginal de 0,07%. De esta manera, el tipo de cambio acumula un descenso de 0,41% en el mes y un incremento de 7,67% en el año.

El Banco República (BROU), por su parte, mantuvo inalterada la cotización al público en $ 31,65 para la compra y $ 32,65 para la venta.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron US$ 16,4 millones.

Operadores cambiarios consultados por El País indicaron que el mercado local presentó una mayor disposición compradora, que llevó al dólar a operarse hasta $ 32,22 como máximo, desde los $ 32,15 en que había finalizado el viernes. Luego, con la aparición del BCU, que vendió US$ 5 millones al contado y US$ 15 millones a siete días de plazo, dicha presión alcista se redujo y el dólar comenzó a ceder hasta finalizar en $ 32,14.

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