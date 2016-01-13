El BCU interviene fuerte pero el dólar alcanza ya 9 subas

Vendió US$ 13,2 millones a $ 30,67 y la divisa cerró arriba.

La moneda estadounidense subió 0,26% ayer, la novena alza consecutiva con lo que alcanzó la racha de aumentos más prolongada desde la finalizada el 11 de junio del 2010.

El dólar interbancario fondo se operó ayer en promedio a $ 30,678 y en lo que va del año totaliza una suba de 2,69%.

Mientras tanto, en la pizarra del Banco República (BROU) al público por cuarta jornada consecutiva, se vio una suba de $ 0,10, ascendiendo la compra a $ 30,20 y la venta a $ 31,20.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 128 transacciones por US$ 32,8 millones, en lo que fue el día más movido en lo que va del presente año.

El Banco Central (BCU) intervino desde las primeras horas del mediodía, vendiendo a niveles de $ 30,67 cuando ayer había cerrado en $ 30,60. Esto amortiguó algo el alza que traía el billete que llegó hasta un máximo de $ 30,70 para cerrar en $ 30,69

El BCU vendió US$ 13,2 millones, el máximo desde el 29 de diciembre pasado.

Según dijeron operadores cambiarios a El País, se puede detectar en el mercado local una tónica claramente compradora cuando se observa que las casas de cambios que trabajan con el público en general, realizan demandas de dólares a niveles de $ 30,75.

Además agregaron que este dato es aún más elocuente, si se parte de la base que estamos en una época en la que las casas de cambios deberían ser más vendedores que compradores de moneda extranjera, ya que reciben divisas de turistas que las cambian por pesos en plena zafra turística.

Otro factor que colabora con la presión compradora de dólares, es la liquidez de pesos que hay en la plaza financiera uruguaya. Prueba de ello es que la tasa call (la que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) el lunes cerró en 5% y ayer lo hizo en 4%. Son niveles muy bajos.

A diferencia de lo que venía ocurriendo en los días previos cuando el incremento del valor del dólar era un fenómeno común a Brasil y Argentina, esta vez la evolución de la divisa en el mercado local no acompañó lo que ocurrió en los países vecinos.

En Brasil el dólar registró un descenso de 0,2%, cerrando en 4,0452 reales.

En Argentina, por su parte, se observó un descenso del valor del dólar de 2,1%, con un cierre de 13,85 pesos argentinos por dólar.

Tanto en Chile como en Paraguay, la moneda estadounidense registró una apreciación leve de 0,1%, promediando los interbancarios a 730,28 pesos chilenos y 5.891,47 guaraníes respectivamente.

Banco Central del Uruguay. Foto: El País

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