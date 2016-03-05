Dólar cerró semana de mucha volatilidad

Luego del máximo histórico bajó un 1,2% en solo dos días.

La cotización del dólar estadounidense registró dos tendencias claras y, a la vez, opuestas esta semana en el mercado local, subiendo primero hasta niveles históricos para luego retroceder fuerte.

El dólar interbancario fondo se operó ayer en $ 32,141 en promedio, un 0,55% por debajo de la media del jueves. De esta manera, la divisa se desplomó un 1,2% en las últimas dos sesiones, y finalizó la primera semana de marzo un descenso "punta a punta" marginal de 0,04%. En este nivel acumula una caída de 0,48% en el mes y un avance de 7,59% en el año.

Por su parte, el Banco República (BROU) redujo ayer respecto al jueves 10 centésimos la compra de la cotización al público hasta $ 31,65 y 20 centésimos la venta a $ 32,65.

Este nivel de la pizarra es el mismo del cierre de la semana pasada.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron US$ 108,8 millones entre lunes y viernes.

La semana se caracterizó por marcadas oscilaciones en el tipo de cambio. De hecho, la variación diaria promedio fue de 0,47%.

Durante las primeras tres sesiones de la semana, el mercado local mostró una fuerte y persistente disposición compradora, que llevaron al dólar a su máximo valor en términos nominales desde que se creó el peso uruguayo en marzo de 1993.

Los buenos niveles de liquidez, ante los elevados vencimientos de títulos en pesos, junto a compras puntuales de bancos determinaron la presión alcista. El Banco Central vendió US$ 21,4 millones en total en esas tres sesiones.

Sin embargo, a partir del jueves se dio un cambio en la tendencia, con muchos bancos muy "comprados" y con menores órdenes de clientes para adquirir divisas.

Además, varios agentes aprovecharon para retirar ganancias tras los máximos históricos alcanzados.

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