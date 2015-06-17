Dólar cede ante mayor presión vendedora por falta de liquidez

El tipo de cambio registró un leve descenso ayer, en un contexto de menor disposición compradora junto a algunos problemas de liquidez de algunos bancos, y con los operadores atentos a la evolución del dólar en Brasil.

El dólar interbancario fondo se negoció ayer en promedio a $ 26,797, un 0,15% por debajo de la media del lunes. De esta manera, la divisa acumula un avance de 0,08% en junio y de 10,13% en 2015.

En tanto, el Banco República (BROU) redujo cinco centésimos la cotización al público a $ 26,40 y $ 27,20, compra y venta respectivamente.

Según explicaron a El País operadores cambiarios, el mercado local volvió a estar sumamente tranquilo ayer, con poco volumen de operaciones y escasa volatilidad, lo que se tradujo en muy pocos negocios.

Destacaron que hay algunas instituciones financieras con ciertos problemas de liquidez.

Ayer, los bancos se prestaron entre sí pesos a un día de plazo, a través del call, a una tasa promedio de 11%.

Además, el dólar en Brasil ayer tuvo una fuerte caída de 1,02% a 3,0953 reales, lo que tuvo cierta incidencia en el mercado local.

Por otra parte, la menor disponibilidad de pesos de los agentes se vio reflejada en mayores exigencias de tasas al Banco Central (BCU) en la emisión de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos a 87 días de plazo.

La colocación fue por un total de $ 400,65 millones, apenas por encima de los $ 400 millones anunciados, y cortó en un 13,25%. Esto es 50 puntos porcentuales por encima de la tasa de corte de la semana pasada.

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