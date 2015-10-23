Continúan las alzas mínimas del dólar

El tipo de cambio se mantuvo ayer en la senda de las subas mínimas, con un mercado local que sigue mostrando una clara tónica compradora pero que es contrarrestada por las intervenciones del Banco Central (BCU).

Las compraventas interbancarias de ayer se efectuaron a $ 29,428 en promedio, apenas un 0,05% por encima de la media del miércoles. De esta manera, la divisa ha avanzado un 0,37% en las últimas cuatro sesiones, y acumula un ascenso de 1,14% en octubre y de 20,94% en 2015.

En tanto, el Banco República (BROU) incrementó cinco centésimos la cotización al público hasta $ 29 y $ 29,90, compra y venta respectivamente.

Por medio de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 62 compraventas por un total de US$ 21,9 millones.

Agentes cambiarios consultados por El País dijeron que el mercado local sigue mostrando una tendencia compradora, lo que se traduce en una lógica presión alcista sobre el precio del dólar. Ésta se debe, en buena medida, a que los niveles de liquidez son elevados.

Sin embargo, el BCU sigue "controlando" el ritmo de subas con su intervención vendedora. Ayer volvió a participar y vendió US$ 9 millones al contado (spot).

Dicha intervención volvió a limitar la volatilidad de la divisa, que se movió dentro de un rango de solamente cuatro centésimos. Mientras el precio mínimo operado fue de $ 29,41, el máximo fue $ 29,45, finalizando en niveles de $ 29,42, el mismo cierre de la jornada anterior.

Dólar

El BCU vendió us$ 9: