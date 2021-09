Tienda Inglesa lanzó la Fiesta de Gran Bretaña con presencia de la embajadora O'Connor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La gastronomía británica, caracterizada por el equilibrio entre tradición y multiculturalidad, llega a Tienda Inglesa en una nueva edición de la Fiesta de Gran Bretaña, marcando el comienzo de las fiestas de los países. En el evento de lanzamiento estuvieron presentes la embajadora Faye O´Connor y el ministro de Comercio Internacional de Reino Unido, Ranil Jayawardena, quienes disfrutaron de la música de la banda uruguaya The 4 Beats y de una exhibición la gran variedad de artículos británicos que la Tienda ofrecerá hasta el 27 de setiembre.



“Quiero dar todos nuestros agradecimientos al equipo de Tienda Inglesa. Estamos muy orgullosos del vínculo histórico que mantenemos con la institución desde hace ya más de 150 años y es una gran alegría poder observar como la oferta de productos británicos supera año tras año las expectativas y logra realmente transportar a los clientes a Gran Bretaña. Es muy emocionante estar aquí”, señaló la embajadora.



En la misma línea, Jayawardena celebró los lazos comerciales entre los países y manifestó su orgullo de “ver todos los servicios y productos que se encuentran disponibles. En particular que el supermercado sea fundado por un inmigrante de Reino Unido es un excelente recordatorio de ese vínculo compartido y lo que aún queda para el futuro”.



Por su parte, Juan Manuel Parada, gerente general de Tienda Inglesa, señaló que la búsqueda por conectar a las dos culturas marca la identidad de la institución y que el respeto por las tradiciones constituye una responsabilidad compartida en la empresa. “En un año particular marcado por las dificultades logísticas, tener estos productos en la Tienda en tiempo y forma demuestra sin dudas el compromiso del equipo por mantener estos lazos tan importantes para nosotros”, indicó.



Parada explicó que se buscó “superar los estándares de las Fiestas anteriores e incrementar la variedad y calidad con más de 500 artículos disponibles al público”. Sumados a los típicos tés, las deliciosas salsas y mermeladas, y los sabrosos snacks, se puede acceder a los exclusivos whiskies británicos al mejor precio.



Duplicando la oferta con respecto al año anterior, la Tienda ofrece promociones como dos botellas de Whisky Chivas Regal Extra 12 años por $ 1.750 cada uno, dos botellas de Whisky Johnnie Walker Gold Label Reserve por $ 2.625 cada uno, 4x3 en Whisky Ballantines 12 Años, y más de 50 ofertas en whiskies de todo el mundo.



Además, quienes adquieran artículos seleccionados participarán por el “Pasaporte Tienda Inglesa”, un sorteo por un viaje para dos personas a Gran Bretaña, que incluye la visita a una de las destilerías más importantes del mundo.



Los productos británicos promocionados en el mailing ofrecen un descuento adicional de 15% para quienes paguen con tarjeta de crédito Club Card de Scotiabank.



Por otra parte, la Tienda invita a sus clientes a disfrutar de música en vivo, gaiteros y bailes escoceses que acompañarán los shows de cocina británica en vivo y una exposición de autos mini clásicos en las sucursales de la cadena.



Por más información acerca de las actividades y promociones de la Fiesta de Gran Bretaña, los interesados pueden ingresar a www.tiendainglesa.com.uy