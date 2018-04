"Viacrucis Migratorio" llegó a la frontera y pedirá asilo

Cientos de migrantes centroamericanos se manifestaron ayer domingo en la ciudad mexicana de Tijuana, respaldados por simpatizantes a uno y otro lado de la frontera con Estados Unidos.

Dos contingentes se manifestaron en el área de Playas de Tijuana, donde el cerco fronterizo se interna en las aguas del Pacífico.

Los grupos, separados por unos 30 metros, estuvieron integrados por unas 100 personas del lado estadounidense y por unas 500 en el mexicano, unidas todas a través de arengas y mensajes en cartulinas que apoyaban el paso de los migrantes.

"No somos criminales, somos trabajadores internacionales. ¿Por qué nos matan?, ¿por qué nos asesinan? Si somos la esperanza. Alto a Donald Trump y su política asesina", coreaban.

Algunos de los manifestantes treparon hasta la parte más alta de los postes de la valla, desde donde ondearon banderas de sus países de origen, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador.

En el aire, dos grandes cometas se mantenían en vuelo con las leyendas "Refugees welcome here (Los refugiados son bienvenidos aquí)" y "Parques, no muros". A manera de protesta pacífica asistentes cantaron los himnos de sus respectivos países.

Del lado de Estados Unidos de la frontea, el grupo de activistas llegó al Parque de la Amistad de San Diego, California, para expresar su solidaridad con los miembros de la caravana de migrantes centroamericanos que pedirán asilo en la garita de San Ysidro.

Desde que inició su travesía, el pasado 25 de marzo en Chiapas (México), el "Viacrucis Migrante", como se llama a la caravana que comenzó con unas 1.500 personas, en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, ha enfrentado la oposición del presidente de Donald Trump, quien en coincidencia con su avance ordenó el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera.

Enrique Morones, director del grupo Ángeles de la Frontera, recordó que ya antes ha habido otras caravanas de migrantes centroamericanos que han llegado hasta la garita para pedir refugio, pero ninguna otra había atraído tanta atención como esta y ello es consecuencia, dijo, "a las mentiras de Trump".

Nicole Ramos, representante de la organización civil estadounidense Al Otro Lado, informó que en los días previos ofrecieron asesorías a los migrantes para conocer su situación y orientar a aquellos que cuentan con la oportunidad de que su caso no sea rechazado por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Por su parte, Martha Cárdenas, activista de San Diego de la organización Del Lado del Amor, dijo que la caravana ha llamado la atención por ser mencionada por el presidente Trump y ello "puede provocar que los resultados de este evento sean más observados y tengan mayor atención".

"Lo menos que podemos hacer para corresponder a su valentía de arriesgar sus vidas al caminar tantos kilómetros es estar aquí para mostrarles que no están solos. Reconocemos el esfuerzo que han hecho y reconocemos las condiciones de las que están escapando y vamos a apoyarlos para que logren recibir asilo político en el país que ha causado la situación de la que huyen", apuntó Cárdenas.

Desde Chicago, un grupo la Iglesia Metodista Unida de Illinois también se hizo presente en apoyo a los migrantes. "Estamos aquí por aquellos que huyen de la violencia en sus países, pero también porque Estados Unidos, mi país, ha causado mucho daño en esos países de Latinoamérica", expresó la pastora Emma Lozano.