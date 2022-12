Twitter restableció cuentas de periodistas que estaban suspendidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Twitter restableció ayer las cuentas de periodistas suspendidas después de que Elon Musk los acusara de poner en peligro a su familia por informar sobre la ubicación del magnate, pero algunos dijeron que la condición había sido eliminar las publicaciones de rastreo.

Musk, propietario de Twitter, había suspendido el viernes las cuentas de más de media docena de periodistas, entre ellos de The New York Times, CNN y The Washington Post, una decisión que desató fuertes críticas de las Naciones Unidas, la Unión Europea y organizaciones de medios.



“La gente ha hablado”, tuiteó Musk el viernes al anunciar el levantamiento de la suspensión luego de que casi 59% de los 3,69 millones de usuarios que participaron en una encuesta organizada por el magnate en Twitter votaran a favor de la rehabilitación de inmediato.

Ayer se reactivaron las cuentas de los periodistas independientes Aaron Rupar y Tony Webster, así como del reportero de Mashable Matt Binder. Otras seguían suspendidas, como las de Linette Lopez, de Business Insider, y del expresentador de MSNBC Keith Olbermann.



Donie O’Sullivan, de CNN y quien ha informado extensamente sobre Musk, dijo que si bien su cuenta se volvió visible el sábado, Twitter le exigió eliminar una publicación que, según la red social, viola su política de privacidad.