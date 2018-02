Trump nombró un jefe de campaña para buscar la reelección en 2020

El presidente estadounidense, Donald Trump, nombró hoy a su exasesor Brad Parscale como jefe de la campaña con la que buscará la reelección en noviembre de 2020, un objetivo para el que ya lleva más de un año recaudando fondos.



Trump ya dejó clara su intención de presentarse a un segundo mandato el mismo día que llegó al poder, el 20 de enero de 2017, cuando tramitó los documentos necesarios para competir por la Presidencia en 2020.



Su portavoz, Sarah Huckabee Sanders, confirmó el pasado junio que Trump buscaría la reelección y el mandatario comenzó a implicarse ese mes en el esfuerzo de recaudación de fondos que su campaña, con sede en Nueva York, había iniciado cuando llegó al poder.



Hoy, la campaña del presidente dio un paso más al anunciar que colocaba al frente de la operación, dos años y medio antes de las elecciones, a Brad Parscale, que trabajó en el equipo electoral de Trump en 2016 como director de la estrategia digital.



"Brad tiene un talento increíble y fue crucial en nuestro éxito en 2016. Tiene la confianza completa de nuestra familia y es la persona perfecta para estar al frente de la campaña", dijo Eric Trump, el tercer hijo del presidente, en un comunicado.



Según la campaña de Trump, Parscale no solo se dedicará a "construir una infraestructura" para la carrera electoral de 2020, sino que también proporcionará apoyo a candidatos republicanos en las elecciones legislativas de noviembre de este año, en las que se renovará la Cámara Baja y parte del Senado.



Parscale, de 42 años, es un empresario especializado en diseño de páginas web y márketing digital que no se implicó en política hasta 2015, cuando fue contratado para crear un portal de Internet para la incipiente campaña de Trump.



Aunque su cargo era el de director de operaciones digitales, Parscale desarrolló una relación cercana con el yerno de Trump, Jared Kushner, y tomó las riendas del gasto de la campaña en anuncios televisivos y redes sociales, además de trabajar con el secretariado del partido republicano para movilizar a votantes.



Según la cadena de televisión CNN, Parscale contrató a empleados de Facebook para aprovechar esa red social con el objetivo de promocionar a Trump y perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.



Parscale recordó en una entrevista el año pasado que a Trump le costaba entender el gasto de la campaña en anuncios digitales, y que incluso llegó a gritarle una vez por ello.



También aseguró que, durante la última semana de la campaña de 2016, revisó los datos y se dio cuenta de que Trump podría tener ventaja en dos estados que luego resultaron cruciales para la victoria del candidato republicano.



"Tomé cada centavo que pude y lo moví a Michigan y Wisconsin. Y comencé a comprar anuncios digitales y de televisión" allí, afirmó Parscale al programa "60 Minutes" de la cadena CBS.



El nuevo jefe de campaña de Trump ha insistido en que no estaba al tanto de ningún esfuerzo de Rusia para influir en la campaña de 2016 a favor de Trump, y el año pasado testificó sobre el tema en los comités del Congreso que investigan esa presunta injerencia.