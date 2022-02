Tinnitus y pérdida auditiva: las nuevas secuelas asociadas al covid, según expertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un estudio realizado en los últimos meses por médicos y científicos estadounidenses y publicado en la revista Communications Medicine, encontró una relación directa entre el coronavirus y los trastornos auditivos y del equilibrio, especialmente con la pérdida auditiva y el tinnitus.

"El covid-19 es una enfermedad respiratoria y vascular pandémica causada por el virus SARS-CoV-2. Hay un número creciente de déficits sensoriales asociados con covid-19 y los mecanismos moleculares que subyacen a estos déficits no se conocen por completo", dice el documento.

Quienes padecen tinnitus (o acúfenos) sienten un zumbido, silbido, siseos, latidos o chasquidos en los oídos. Pero solo los escucha la persona que lo padece, porque no provienen del entorno. A veces los sonidos aparecen y desaparecen, mientras que en otras ocasiones pueden ser constantes, más leves o más fuertes, y pueden atormentar o generar acostumbramiento.



Al principio de la pandemia, la doctora Konstantina Stankovic, investigadora del oído interno, otorrinolaringóloga y una de las autoras del informe, se sorprendió cuando empezó a ver en su clínica de Massachusetts a pacientes expuestos al coronavirus que se quejaban de pérdida de audición, zumbidos en los oídos conocidos como acúfenos o tinnitus y mareos, que suelen empezar en el oído interno.

“Nuestro estudio demostró que el virus SARS-CoV-2 que causa el covid-19 puede infectar directamente el oído interno”, aseguró la experta y explicó que “durante el punto álgido de la pandemia, cuando los pacientes tenían más complicaciones que ponían en peligro su vida, no prestaban mucha atención a si su audición estaba reducida o si tenían vértigo", según informa el diario argentino La Nación. "Era fácil descartar estos síntomas como una mera coincidencia, y aún no se disponía de pruebas rutinarias para detectar el SARS-CoV-2″, añadió.

De la misma forma se expresó en diálogo con El País Daniel Drexler, doctor, Magíster en Ciencias Médicas y Director Médico del Centro Tinnitus Montevideo, que dijo que “en estos dos años de pandemia se ha observado una relación etiológica entre el covid y el tinnitus”.



El especialista indicó que ha visto pacientes “en los que cursar la enfermedad actuó como disparador del tinnitus y otros en los que el covid aumentó la intensidad de un tinnitus preexistente”.



Además, dijo que registró algunos casos en que pacientes que cursaron covid desarrollaron un síndrome de sordera súbita, una hipoacusia de instalación abrupta. Drexler señaló que desde el inicio de la pandemia ha visto a unos 10 pacientes que desarrollaron hipoacusia bajo estas condiciones y a unos 20 a los que el tinnitus se les alteró o apareció luego de la infección.

Para Drexler esta no es ninguna sorpresa, dado que “el oído interno es el órgano con mayor tasa de recambio metabólico de todo el organismo, entonces es muy dependiente de cualquier alteración inflamatoria o en el aporte de nutrientes”. “Además no se descarta una acción directa sobre las células ciliadas del oído interno mediada por una reacción autoinmune”, añadió.



¿Existe un vínculo entre la gravedad de los síntomas del covid con el desarrollo o exacerbación de estas afecciones auditivas? El experto dijo que, si bien todos los acontecimientos son muy recientes, en las situaciones en que se vincula el virus “los casos más severos de tinnitus e hipoacusia son de pacientes que estuvieron internados en CTI, intubados por períodos de tiempo largos”.



Consultado respecto a si hay una posibilidad de cura para estas afecciones, Drexler explicó: “No es posible revertir la hipoacusia una vez que se ha instalado ya que se trata de una hipoacusia neurosensorial con afectación de estructuras que no se regeneran”, sobre todo después de una o dos semanas de instalada.



Con respecto al tinnitus, sostuvo que ha habido “casos en los que con tratamiento se ha vuelto a la intensidad que tenía preenfermedad”. Sobre las personas que desarrollaron la patología a raíz del covid, dijo que siempre que aparece el tinnitus, existe la posibilidad de revertirlo en los primeros seis meses, antes de que se cronifique.



Por último, Drexler afirmó que el desarrollo de estas patologías luego de cursar el covid “fue mucho más notorio con las variantes iniciales, que eran mucho más agresivas (que la ómicron)”.



Por su parte, el infectólogo y director del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana, dijo a El País que “es frecuente que las personas que cursan el covid tengan alteraciones del gusto y del oído después de la enfermedad”, lo que “da la pauta de que hay vínculo entre algunas áreas del sistema nervioso y la infección de coronavirus”.