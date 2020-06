Tenso ambiente en Londres y París por protestas contra el racismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varios centenares de manifestantes antirracistas se congregaron el sábado en el centro de Londres y en París, en un tenso ambiente que derivó en la intervención policial.

La ministra del Interior de Inglaterra, Pritti Patel, retuiteó un video de manifestantes de extrema derecha que criticaban a la policía, y denunció una "violencia inaceptable".

La ministra instó a los manifestantes a volver a sus casas para impedir la propagación del coronavirus y "salvar vidas". La enfermedad de covid-19 ha causado más de 41.000 muertos en todo el país



Pese a que el movimiento "Black Lives Matter" canceló la protesta que había previsto celebrar por la tarde en el centro de la capital, varias centenares de personas se congregaron en Hyde Park antes de dirigirse al Parlamento, siguiendo a instancias de la policía un circuito preciso para evitar riesgo de enfrentamiento con la extrema derecha.



El pasado fin de semana, las manifestaciones, organizadas a raíz de la muerte del estadounidense negro George Floyd, asfixiado por un policía blanco en Minneapolis, fueron "globalmente pacíficas", dijo el comandante de la policía en un comunicado, aunque una "minoría" atacó a policías y cometió actos vandálicos, en particular contra la estatua del ex primer ministro Winston Churchill, cerca del Parlamento.

El monumento fue pintarrajeado con la inscripción "era un racista". Churchill está acusado de haber hecho declaraciones racistas, sobre todo contra los indios.



Después de que otras estatuas que simbolizan el pasado colonial del país fueran atacadas, como la de un traficante de esclavos que fue arrancada en Bristol, se decidió proteger las de Nelson Mandela y Gandhi, cerca del Parlamento, y la de Winston Churchill, que fue cubierta con placas metálicas.



El nieto de Winston Churchill y exministro conservador, Nicholas Soames, condenó lo que llamó actos "cobardes".



"La idea de que la ultraderecha deba montar guardia en torno a [la estatua de] Churchill es absolutamente repugnante", declaró el sábado al diario The Telegraph.



La ministra del Interior pidió que la estatua de Churchill vuelva a ser expuesta. "Deberíamos liberar a Churchill, un héroe de nuestra nación que combatió el fascismo y el racismo en este país y en Europa", dijo al Daily Mail el sábado.



Racismo en el centro del debate en Francia

Las protestas internacionales contra el racismo han tomado forma propia en Francia, donde las manifestaciones contra la discriminación y la violencia policial reunieron este sábado a decenas de miles de personas en todo el país, en un marco de tensión entre Gobierno y fuerzas del orden.



El colectivo "Justicia para Adama" ha conseguido unificar el movimiento en torno a la familia del joven Adama Traoré, que murió en 2016 con 24 años durante una detención.



"La muerte de George Floyd resuena directamente con la muerte de mi hermano. Es lo mismo en Francia", denunció en la marcha de París Assa Taoré, hermana de la víctima y uno de los rostros de las protestas de las últimas dos semanas en Francia.

Traoré instó a los franceses "que sufren discriminación y a los que no" a unirse al movimiento para denunciar "el rechazo a la justicia, la violencia social, racial y policial", y reclamó que los gendarmes implicados en la muerte de su hermano sean imputados.



La concentración pretendía ser una marcha desde la Plaza de la República al Palacio de la Ópera. De hecho este viernes la prefectura de París había comunicado el cierre de negocios adyacentes para "evitar degradaciones", pero finalmente las fuerzas del orden bloquearon la manifestación en República.



"La normativa contra el coronavirus prohíbe las aglomeraciones, por esto la salida del cortejo no se ha autorizado y se tolerará únicamente la concentración en República", explicaron a EFE fuentes policiales, que aseguraron que la marcha no había sido autorizada.



En torno a la plaza, un fuerte dispositivo de seguridad bloqueaba las salidas de manifestantes y transeúntes.



"Cada vez que hay un problema con policías siempre salen impunes. Esa es la punta del icerberg, pero esto es un grito nacional, es el problema de la no-integración de los jóvenes de la periferia, que con las mismas capacidades tenemos dificultades para encontrar trabajo por nuestros orígenes", denunció en declaraciones a EFE Samia, profesora de educación física de 25 años.



Como Samia, muchos jóvenes venían de las zonas más golpeadas por la pobreza y la discriminación, como el departamento de Seine-Saint-Denis, al noreste de París, el quinto más poblado del país, uno de los más jóvenes y con la mayor proporción de pobreza del territorio.



"Es la primera manifestación a la que vengo pero siento que es un deber para mí participar en este movimiento colectivo y hacer oír la voz de las minorías negras y árabe para pedir que se haga justicia", dijo Verdy, informático de 30 años, residente en Saint-Denis.

Entre los manifestantes, además de minorías raciales también se dejaron ver algunos "chalecos amarillos", actrices como Adèle Haenel y Aïssa Maïga, y blancos con pancartas de "Black lives matter" o "Policía por todas partes y justicia en ningún sitio".



Al inicio de la marcha, un grupo de Génération Identitaire, movimiento de extrema derecha, desplegó una enorme pancarta desde el tejado de un edificio en el que denunciaron un "racismo antiblancos". El cartel fue rajado y arrancado por los propios vecinos del edificio ante los aplausos de los manifestantes.

A la espera de que el presidente Emmanuel Macron se pronuncie este domingo sobre la cuestión en un discurso a la nación, la tensión entre el Gobierno y las fuerzas del orden no ha menguado durante la semana, y los sindicatos policiales dicen que el vínculo con el ministro del Interior, Christophe Castaner, se ha roto.



Este lunes, Castaner aseguró que cuando haya "sospechas demostradas" de racismo sobre un agente será suspendido, y se prohibirá el estrangulamiento como técnica de detención.



"Tenemos un ministro del Interior que no nos merece. Lo que duele es que los ataques vengan de nuestro propio ministro", criticó hoy en el diario "Le Parisien" el secretario general del Sindicato Independiente de Comisarios, Jean-Paul Mégret.



Los sindicatos reclaman ser recibidos directamente por Macron y rechazan al que en Francia recibe el nombre de "primer policía", el ministro del Interior.



Aunque el contexto no es sosegado, la portavoz del Ejecutivo, Sibeth Ndiaye, de origen senegalés, publicó hoy una columna en "Le Monde" donde propone reabrir "con serenidad" el debate sobre las estadísticas étnicas, prohibidas en Francia, y abordar nuevas herramientas de lucha contra la discriminación.