Taxistas argentinos hacen huelga "a la japonesa" contra transporte irregular

Los taxistas de la ciudad de Córdoba realizan hoy una "huelga a la japonesa" y no cobran los traslados para protestar contra los servicios de transporte sin licencia y las aplicaciones móviles para contratar viajes con particulares.

Entre las 09.00 y las 11.00 horas (12.00-14.00 GMT) y entre las 16.00 y las 18.00 (19.00-21.00 GMT) de hoy, los pasajeros no abonarán la tarifa si se desplazan dentro de los límites del distrito cordobés.

"Hacemos la protesta con un paro que se denomina 'a la japonesa', que consiste en que el pasajero no pague el taxi dentro de la ciudad", explicó a Efe José Biasutti, secretario de la Asociación de Teletaxis de Córdoba, la segunda urbe más poblada del país.

"Estamos reclamándole al Ejecutivo, a la Municipalidad, contra el poco control al transporte ilegal y a algunas remiserías (agencias de conductores privados) sin licencias que han puesto en lugares como el aeropuerto, hoteles", prosiguió.

Según los sindicatos de taxi, en los últimos tiempos han proliferado las "remiserías" irregulares -no obligadas a pasar los controles exigidos a los taxis y sin seguro para los pasajeros- y las aplicaciones móviles al estilo de Uber (que de momento, dentro de Argentina, solo está presente en Buenos Aires).

Los taxistas critican que pese a los reiterados reclamos, las autoridades no tomaron ningún tipo de medida y que el alcalde de la ciudad no les haya recibido para dialogar.

Biasutti sostuvo que el seguimiento de la protesta está siendo "masivo" y que en los lugares más importantes, como el aeropuerto, la adhesión de los trabajadores es "del 100 %".



EFE Empresarios dicen que no se puede regular nuevas tecnologías con criterios de 50 años. Foto: F. Ponzetto

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