Sergio Massa va por las cuentas de argentinos no declaradas en Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Economía Sergio Massa firmará mañana a las 12 horas en un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el intercambio automático de información financiera entre la Argentina y los Estados Unidos.

El Gobierno -que tiene un ojo puesto en el blanqueo impulsado por el expresidente Mauricio Macri en 2017- busca cazar cerca de US$ 100.000 millones en cuentas de argentinos sin declarar. Además, adelantó que se enviaría un nuevo blanqueo al Congreso.

Hace semanas que los técnicos que lideran esta iniciativa tanto desde el Palacio de Hacienda como desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) insisten en que el acuerdo técnico está “cerrado”. La venia política también había sido otorgada. En los últimos días, los documentos van y vienen, según contaron, y finalmente esta semana Massa dispondrá de esta herramienta.



A pesar de que semanas atrás desde el Gobierno habían sugerido que podrían utilizar la llamada “Ley Parrilli” -un blanqueo- para aprovechar la captura de las divisas no declaradas en los Estados Unidos, Massa dijo ayer en una entrevista con el programa Semanario con Vos que la AFIP y la Secretaría de Ingresos Públicos están trabajando en un proyecto para enviar al Congreso de un nuevo blanqueo, que esperan tener abierto entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2023.



Dijo que se dividirá en “tres tercios” (espacios temporales para blanquear) y una vez terminados habrá sanciones económicas y penales para aquellos a quienes se les encuentren fondos no declarados. “Venimos trabajando desde la siguiente semana a la que asumí como ministro. En ese momento planteamos con firmeza que la Argentina necesitaba que EE.UU. dejara de ser guarida fiscal de ciudadanos que eluden el fisco argentino”, dijo Massa y agregó: “Mañana a las 12 se firma el acuerdo junto a la AFIP y el embajador (Marc) Stanley en el CCK y nos permite ponerlo en vigencia desde el 1° de enero”.



“Supone que EE.UU. nos provee a lo largo de nueve meses de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en EE.UU, individuales y de sociedades, a través del mecanismo de determinación de ciudadanos. EE.UU. nos da la información financiera con identificación del titular de la cuenta, monto bruto de dividendos percibidos u otras cuentas en EE.UU”, dijo y completó: “También los bancos argentinos pasan a tener la obligación de declarar información a requerimiento de funcionarios de EEUU. Es un compromiso mutuo de alcanzar niveles equivalentes de intercambio de información, con la responsabilidad de confidencialidad, y un régimen de salvaguarda sobre los procedimientos técnicos y tecnológicos”



“Incluye toda la información del ejercicio que cierra, con lo cual la vigencia desde el 1° de enero nos pone a disposición de cuentas desde septiembre de 2021. Lo vamos acompañar pidiendo al parlamento un régimen de exteriorización (un blanqueo). Pero vamos a trabajar para que antes del 30 de diciembre se trate la normativa que permita que aquellos que no hayan exteriorizado tengan la posibilidad de hacerlo”, agregó el ministro de Economía.

“Blanqueo de Macri”

“Creemos que se ha logrado un buen progreso en nuestras negociaciones con la Argentina sobre un Acuerdo Intergubernamental FATCA Modelo 1A recíproco, así como con respecto a las revisiones necesarias del documento, y esperamos firmarlo una vez que esté listo para la firma”, habían dicho desde el Tesoro de los EE.UU. a fines de octubre.



Fuentes del Ministerio de Economía afirmaron además que apuntarán a quienes ingresaron en su momento al blanqueo que realizó el expresidente Mauricio Macri en 2017.



Creen que existen contribuyentes que blanquearon su patrimonio, pero que no incluyeron sus cuentas en EE.UU. La exteriorización de capitales, luego del decreto 895 que modificó la ley 27.260, solo permitía un 1% (o $305.000) de diferencia entre los bienes declarados y no declarados una vez concluido el blanqueo. Si la AFIP encontraba más de ese porcentaje o ese monto sin declarar, se cae la operación por completo. De esta manera, el contribuyente tendría que ingresar la totalidad de los impuestos adeudados más intereses y multas.“Vamos por unos cuantos pedidos de detención para los que violaron el blanqueo”, advirtieron.

Detalles del acuerdo

El acuerdo bilateral de carácter de intergubernamental fue suscripto el 23 de diciembre de 2016 entre el Gobierno argentino y el de Estados Unidos.



Entró en vigor el 13 de noviembre de 2017. Permite el intercambio de la información que pueda resultar de interés para la administración y la aplicación de las leyes nacionales relacionadas con todos los impuestos nacionales administrados por la AFIP, así como con los impuestos federales de los Estados Unidos. Contempla el intercambio de información con fines fiscales en sus tres modalidades: a pedido, espontáneo y automático.



Para que pueda realizarse el intercambio de información automático, las autoridades competentes deben acordar la información a intercambiar y el procedimiento del intercambio.



Esto es lo que viene negociado Massa y su equipo en los últimos meses y lo que se firmaría durante esta semana que comienza. La periodicidad con la que se intercambia la información es anual.

El alcance El tributarista argentino César Litvin afirmó a La Nación que el actual acuerdo que mañana firmará el ministro de Economía Sergio Massa es diferente al del año 2016, ya que aquel es a requerimiento y el nuevo será modelo Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), es decir, daría menos datos y no llegaría al beneficiario final. En el Gobierno argentino, en cambio, sí dicen que se llega al beneficiario final.