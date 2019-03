Reino Unido enfrenta difícil perspectiva y riesgo de daño

the new york times, afp

En la jornada en la que se suponía que el Reino Unido abandonaría la Unión Europea (UE), la primera ministra Theresa May sufrió su tercera derrota aplastante al insistir con su plan de salida y dejó el proceso del Brexit en el punto de partida, tres años después de que los británicos votaron en un referénm por 52% a 48% para irse del bloque.

Si bien la derrota se ha convertido en la rutina para May, la votación del viernes subrayó el fracaso del Parlamento para encontrar una vía de salida de la UE. Ahora surge otra fecha límite para partir, sin que exista un camino claro y se suscitan temores de que el Reino Unido se acercque a ua salida que le causará daño económico y será potencialmente desastrosa, al no hacerse con un acuerdo.



¿Qué sucederá tras el tercer rechazo por los diputados británicos del Tratado de Retirada de la Unión Europea negociado por May?



Estos son los principales escenarios que surgen en medio de kla incertidumbre:

Sin acuerdo. Londres tiene ahora hasta el 12 de abril para proponer una solución alternativa a Bruselas. De lo contrario, Reino Unido saldrá de la UE sin acuerdo en esa fecha.



El país pondría así fin, sin periodo de transición ni plan para la negociación de su futura relación con la UE, a 46 años de pertenencia al bloque, abandonando de la noche a la mañana el mercado único y la unión aduanera. Es el escenario más temido por los círculos económicos.



Ambas partes intensificaron en los últimos meses sus preparativos para esta eventualidad, pero los diputados votaron dos veces contra ella y May afirmó que no llevaría al país por esa vía sin la autorización del Parlamento.



Larga prórroga. Los dirigentes de la UE abrieron la posibilidad de un largo aplazamiento si el acuerdo de retirada no era adoptado, y a condición de que se produzca un cambio significativo entretanto.



Theresa May dijo el miércoles que ya no estará en el cargo para llevar a cabo nuevas negociaciones. En ese caso, le correspondería a otro líder conservador reabrir las negociaciones con Bruselas.



Un aplazamiento de larga duración debería ir como mínimo hasta finales de 2019, advirtió la Comisión Europea, y tiene que ser aprobado por los 27. Implica que Reino Unido participe en las elecciones europeas de mayo.



Elecciones anticipadas. Otro escenario que llevaría a un cambio de gobierno sería la celebración de elecciones legislativas anticipadas. Podrían ser convocadas si el parlamento y el gobierno no alcanzan un acuerdo sobre una solución alternativa para llevar adelante el Brexit.



Los diputados deben votar de nuevo el lunes y el miércoles sobre varias opciones alternativas al acuerdo de May aunque el resultado de esta votación no es vinculante para el gobierno. Para salir del bloqueo la primera ministra podría convocar entonces nuevos comicios.



Estos pueden ser también el resultado de una moción de censura de la oposición contra el gobierno.

Anulación del Brexit. Ese escenario, que May rechaza, no puede ser excluido ante el caos político reinante en Reino Unido. Según el Tribunal de Justicia europeo, Reino Unido puede decidir solo que renuncia a abandonar la UE, sin la autorización de los otros Estados miembros.



Pero ese giro imprevisto “no es posible políticamente” sin la organización de nuevas elecciones o un nuevo referéndum que cambie el resultado de la primera consulta, de junio de 2016, en que el Brexit se impuso por 52% de los votos.