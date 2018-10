"Ojalá te pudras en el infierno", el mensaje de una madre para su hijo muerto que reveló un pasado oscuro

El ciclista británico Mark Sutton, de 34 años, murió el sábado pasado en los Alpes franceses. Un grupo de cazadores lo confundió con un animal, a pesar del llamativo traje de ciclista que llevaba, y dispararon.

Mark se había mudado a Francia recientemente y abrió un restaurant. Sus conocidos y amigos ciclistas lo despidieron con emoción ese fin de semana. Su madre y algunas exparejas, sin embargo, reaccionaron de una manera distinta.

"Ojalá te pudras en el infierno Mark Thomas Sutton", publicó en Facebook la madre de Mark, Katrina. "Mi única decepción es que hayas muerto tan rápido. Para cualquier persona que se horroriza leyendo esto, no soy un troll malicioso, soy la mujer que lo parió", agregó.

Según la madre, el ciclista tuvo un largo historial de violencia contra las mujeres. "Se merece haber recibido un tiro como un animal, porque era el animal más grande que haya existido", dijo a su vez la hermana del hombre, al medio inglés The Sun."Quiero que la persona que disparó no se sienta culpable porque nos hizo un gran favor", agregó.



Con las denuncias de la familia, se conocieron testimonios aterradores de exparejas de Mark. "Él me pateaba, me ahorcaba, me ponía destornilladores y cuchillos en el cuello y me amenazaba con matarme. También me empujó por las escaleras y me golpeó con la puerta del auto", dijo una de ellas a medios locales.

El padre de Mark, por su parte, defendió a su hijo. En una entrevista con el Daily Mail dijo que las acusaciones por parte de la madre y la hermana se deben a "resentimientos" acumulados por ellas contra el ciclista. "Están intentando llamar la atención, es una cuestión de celos, de amargura acumulada", dijo.

​