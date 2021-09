Nuevo golpe a La Cosa Nostra de Nueva York: quiénes fueron detenidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades estadounidenses anunciaron este martes la detención de prácticamente toda la cúpula del clan mafioso de los Colombo, al que acusan de extorsionar durante dos décadas a un sindicato de trabajadores de la construcción.

La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York desveló la imputación de un total de catorce personas, entre ellos diez miembros o colaboradores de los Colombo -incluido su jefe- y de un miembro de los Bonanno, dos de las grandes familias de La Cosa Nostra neoyorquina.

De los catorce acusados, trece fueron arrestados hoy -casi todos en Nueva York y Nueva Jersey- y comparecerán en las próximas horas por videoconferencia ante un juez de la Gran Manzana, mientras que uno no ha sido capturado por el momento.



Entre los detenidos está Andrew "Mush" Russo, de 87 años y el jefe de los Colombo; Benjamin "Benji" Castellazzo, su número dos; y varios "capitanes" y "soldados" del grupo mafioso. Ralph DiMatteo, el "consigliere" del clan, es el único acusado que por ahora permanece a la fuga.



Las autoridades acusan a los presuntos mafiosos de extorsión, conspiración, blanqueo de dinero, tráfico de drogas o fraude, entre otros delitos.



Según los fiscales, los Colombo operaban desde hace unos veinte años una trama para extorsionar a la dirección de un sindicato de la construcción para que tomase decisiones en favor de sus negocios y quedarse con parte de sus salarios.

Los presuntos criminales usaban para ello amenazas diversas; por ejemplo, la Fiscalía destaca una llamada grabada el pasado junio en la que uno de los acusados amenazó con asesinar a un líder sindical si no cumplía con sus exigencias.



"Todo lo que alegamos en esta investigación prueba que la historia se repite. El soporte de las familias criminales de Nueva York está vivo y coleando. Estos soldados, consiglieres, subjefes y jefes claramente no son estudiantes de historia y no parecen entender que vamos a pillarlos", señaló en una nota el subdirector de la oficina del FBI en Nueva York, Michael Driscoll.