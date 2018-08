Multa por el acoso sexual en la calle llega a 3.000 euros

La Asamblea Nacional de Francia despidió el miércoles pasado sus sesiones hasta septiembre con la aprobación, de la ley contra la violencia sexual y sexista, la normativa elaborada en plena oleada del movimiento feminista #Me Too y que busca no solo endurecer la respuesta legal a la violencia contra las mujeres, sino también cambiar la mentalidad de la sociedad.

El texto fue aprobado por 92 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones, en la Asamblea que es dominada por el partido del presidente Emmanuel Macron, La República en Marcha (LREM).

"Esto es un combate cultural que tenemos que realizar juntos", subrayó la secretaria de Estado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Marlène Schiappa, artífice de una ley que acaba, según confía, con el "fatalismo" que siempre ha regido el debate de la violencia contra las mujeres.

La normativa cobró nueva fuerza después de que la semana pasada se hiciera viral un vídeo en el que se ve cómo un hombre propina una fuerte bofetada a una joven que le gritó un "cállate la boca" después de que este le lanzara comentarios obscenos.

Uno de los puntos que más han llamado la atención de la nueva normativa es la intención de multar el acoso sexual en la calle creando un nuevo delito, la "ofensa sexista y sexual", y la imposición de multas progresivas a partir de 90 euros —que pueden llegar a los 3.000 en caso de reincidencia— para actos de acoso en espacios públicos.

Además, grabar o fotografiar por debajo de una falda sin consentimiento será penado por primera vez con un año de cárcel y 15.000 euros de multa.

"Demasiado a menudo hemos considerado que el acoso en la calle no era importante ni primordial, hoy rechazamos ese fatalismo y ponemos, con esta ley, una prohibición clara a este comportamiento", celebró Schiappa.

La normativa también prolonga el plazo de prescripción para los crímenes cometidos contra menores de 20 a 30 años a partir de la mayoría de edad de la víctima, al considerar que estas a menudo necesitan más tiempo antes de hablar de lo sucedido.

Además, por primera vez se establece en Francia una edad mínima de consentimiento, que ha sido fijada en los 15 años.

Las penas por agresiones sexuales a menores se agravan también, pasando de cinco a siete años de cárcel. Tras las denuncias de grupos feministas, se retiró del texto la mención de "abuso sexual con penetración" como agravante, una distinción que, según estas organizaciones, podría tener el efecto de que delitos calificados hasta ahora como violación fueran rebajados a un abuso sexual.

Después del fin del periodo estival, el gobierno de Francia lanzará una campaña de concienciación sobre la violencia doméstica alentando a que los testigos de agresiones denuncien."La violencia contra las mujeres no debe seguir siendo considerada como algo privado. Saber que un vecino golpea a su mujer no es una cuestión privada, es una cuestión de la sociedad y hay que denunciarlo", subrayó Marlène Schiappa.

En el debate parlamentario, Schiappa aseguró que la ley tiene los avances con los que se compremitó el presidente Macron y abogó pro profundizar "el combate cultural" contra el machismo y el sexismo.

Una de las intervenciones mas críticas con el texto fue el de la diputada el movimiento izquierdista La Francia Insumisa, Clémentine Autain, quien lamentó que "hacen falta medios para esa ley y claramente no los hay (...) Por ejemplo, España tiene una ley marco que no tenemos". Recordó que ella conoce de primera mano la violencia sexista por la violación que sufrió en 2006.