Migrantes latinos, los protagonistas involuntarios de las elecciones

Los miles de centroamericanos que cruzan México en caravanas, se convirtieron en involuntarios protagonistas de las elecciones de ayer martes en Estados Unidos. Las caravanas y las elecciones coincidieron con una fuerte ofensiva del presidente Donald Trump para frenar el ingreso de inmigrantes ilegales, desplegando tropas en la frontera con México e insistiendo ante la Corte Suprema para que elimine el programa de Acción Diferida (DACA), destinado a proteger a jóvenes indocumentados.

El gobierno de Trump registró el lunes una petición en el alto tribunal —de mayoría conservadora— para que evalúe durante el actual período judicial, que se extenderá hasta finales de junio 2019, la legalidad de la eliminación del programa.

DACA fue aprobado por el expresidente demócrata Barack Obama en 2012 para proteger de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños; pero en septiembre de 2017 Trump decidió acabar con este programa cuando aún amparaba a 690.000 personas.

Esta no es la primera vez que el Ejecutivo solicita al Supremo estudiar esta disputa. Antes, en enero de 2018, un tribunal federal decidió suspender la cancelación de DACA a nivel nacional y ordenó al gobierno que siguiera aceptando solicitudes para inscribirse en el programa.

El gobierno de Trump apeló ante la Corte, pero esta consideró en febrero que esa decisión debía recaer en tribunales de apelaciones, que lo harían de forma rápida. Pero estos tribunales no se han posicionado aún, razón por la que la administración Trump argumentó que debe ser el Supremo quien aborde la disputa y emita una resolución "definitiva".

Foto: EFE

La fiscal general del estado de Nueva York, Barbara Underwood, calificó el recurso del gobierno como una "destacable falta de respeto por los procesos judiciales al buscar repetidamente saltarse a las cortes menores y, en su lugar, ir directo al Tribunal Supremo".

En tanto, los migrantes centroamericanos que cruzan México rumbo a Estados Unidos no se detienen, ajenos a los procesos judiciales y al fervor electoral. "No sé" o "no sabemos nada", fue la respuesta recurrente entre migrantes albergados temporalmente en Ciudad de México cuando se les preguntó sobre las elecciones estadounidenses.

En los días previos a la votación, Trump envió miles de militares a la frontera con México para impedir el paso de los centroamericanos y acusó que entre ellos había pandilleros, narcotraficantes y hasta terroristas infiltrados.

"Trump tiene que abrir la frontera porque esta gente va hacia arriba (el norte), quiere un empleo", sostuvo el hondureño Uziel Cantillano, de 31 años, desde el albergue que ayer martes ya cobijaba a unos 4.500 migrantes. Entre 8.000 y 9.000 migrantes marchan hacia Estados Unidos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Que las caravanas estén al centro del debate político estadounidense, ha sido un cálculo de Trump. "Es un tema que ayuda a atizar a su ala más radical", afirma Adolfo Laborde, académico de la Universidad Anáhuac en Ciudad de México. Añade que la presencia de pandilleros es una probabilidad que puede representar un "riesgo de contaminación de causas nobles" como la caravana.