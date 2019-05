Macron y Zuckerberg analizaron cómo terminar con el odio en internet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de Facebook, Mark Zuckerberg, analizaron el viernes la manera de contener el discurso del odio en Internet, cuando Francia se dispone a endurecer su legislación sobre las redes sociales.

El objetivo es poder retirar el contenido denunciado en 24 horas y promover una normativa similar a nivel europeo.



Zuckerberg, que acudió al Palacio del Elíseo, desea en cambio limitar la “viralidad” más que la duración de la publicación denunciada, fomentando por ejemplo que otros usuarios no lo puedan compartir o que no sea sugerido en su muro. Con esa idea, según fuentes del Elíseo, dijo ser partidario de que el plazo de 24 horas no aparezca en la futura legislación, cuya puesta en marcha todavía no tiene el calendario cerrado.



Asimismo, pidió a Francia la “mínima incertidumbre posible a nivel jurídico” en la deseada regulación de los contenidos, para poder adaptarse bien a los cambios aplicados en el país.



La cita coincidió con la publicación de un informe sobre responsabilidad de las redes sociales, que aboga por la creación de una autoridad administrativa independiente en cada país que vele por la transparencia en la manera de regular las publicaciones.Es una de las principales conclusiones de un trabajo en el que participó Facebook.



El texto insta a reforzar la capacidad de los países europeos a actuar ante plataformas globales, pero al mismo tiempo impulsa una política pública regulatoria garante de las libertades individuales y de la libertad de emprender de ese tipo de firmas.