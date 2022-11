Líder de Irán defiende la milicia y se niega a negociar con Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, alabó ayer a los basiji, la milicia islámica formada por voluntarios que ejerce de fuerza de choque contra las protestas desatadas por la muerte de Masha Amini a mediados de septiembre. Asimismo afirmó que negociar con EE.UU. no servirá para resolver la situación.

“Ellos (los basiji) han sacrificado sus vidas para protegernos de los alborotadores”, dijo Jameneí en un encuentro con miembros de la milicia islámica.



Bajo el control de la Guardia Revolucionaria, la organización de los basiji cuenta con cinco millones de voluntarios, que no cobran salario y que ejercen desde funciones socioculturales y religiosas, a aplicar las estrictas normas de comportamiento.

Junto con la Policía, los basiji ha sido el cuerpo encargado de tratar de controlar las protestas que sacuden Irán desde la muerte de Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.



Las protestas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

Así, la milicia islamista ha ejercido de antidisturbios en las protestas callejeras, pero también han tratado de impedir movilizaciones en universidades.



En la fuerte represión policial a las protestas, de la que los basiji han formado parte, han muerto al menos 342 personas, según la ONG Iran Human Rights.



Las autoridades iraníes por su parte han afirmado que unos 50 efectivos de las fuerzas de seguridad han fallecido en las movilizaciones, al menos una docena de ellos basiji.

Además, más de 15.000 personas han sido detenidas en las movilizaciones. Hasta ahora, seis de los acusados han sido condenados a muerte.

Negocias con EE.UU.

El ayatolá Ali Jamenei, aseguró ayer que negociar con EE.UU. no pondría fin a los disturbios que sacuden el país desde hace dos meses, ya que Washington siempre exigirá más.



Las autoridades consideran que las protestas son “disturbios” alentados por Occidente, en particular por Estados Unidos.



“El problema no son cuatro alborotadores en la calle, aunque todo alborotador, todo terrorista debe ser castigado (...). El campo de batalla es mucho más grande. El principal enemigo es la arrogancia mundial”, dijo Jamenei, refiriéndose a Estados Unidos y sus aliados.

“Algunos nos dicen en los periódicos o en internet que lo único que hay que hacer para acabar con los disturbios, que empezaron hace unas semanas, es resolver su problema con Estados Unidos y escuchar la voz de la nación”, dijo.



“¿Cómo resolver el problema con Estados Unidos? ¿Se resolverá el problema sentándose, negociando y obteniendo un compromiso de Estados Unidos?”, preguntó. “No. La negociación no resolverá nada”, afirmó.



Según Jamenei, Estados Unidos exige que Irán abandone su programa nuclear, cambie su Constitución, limite su influencia dentro de sus fronteras y cierre sus industrias de defensa para poner fin a las hostilidades. “Ningún iraní puede aceptar esas condiciones”, dijo.



En los últimos días, Irán, por el contrario, empezó a producir uranio altamente enriquecido encendiendo las alarmas de potencias occidentales. (Con información de EFE y AFP)