Kim lanza misiles y Trump elogia carta de líder norcoreano

Corea del Norte realizó ayer sábado un nuevo disparo de proyectiles para volver a protestar por los entrenamientos militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, horas después de que el presidente Donald Trump expresara su propio descontento con estos ejercicios.

Según el Estado Mayor conjunto del ejército surcoreano, se dispararon lo que parecían ser dos misiles balísticos de corto alcance desde cerca de la ciudad de Hamhung, que volaron 400 kilómetros antes de caer en el mar entre la península de Corea y Japón.



Esta es la quinta serie de disparos por parte de Corea del Norte en menos de dos semanas. El líder norcoreano, Kim Jong Un, dijo que se trataba de una “solemne advertencia” ante las maniobras militares de Seúl y Washington, que comenzaron el lunes y que Pyongyang considera una preparación para una eventual invasión de su territorio.



Horas antes del disparo, Trump se había puesto del lado de Kim en su oposición a estas maniobras militares, aunque más por motivos financieros que militares.



“Recibí una estupenda carta de Kim Jong Un ayer”, dijo Trump ante la prensa en la Casa Blanca. Kim “no estaba contento con los ejercicios militares”, explicó sobre la misiva. “A mi tampoco me han gustado nunca. Nunca he sido fan. ¿Y saben por qué? No me gusta pagar por eso”, aseguró el presidente.



Los entrenamientos conjuntos y los ejercicios militares en curso en Corea del Norte hacen que sea “altamente” probable que haya nuevos disparos de misiles, según el Estado Mayor surcoreano. “El ejército supervisa la situación en caso de disparos adicionales y se mantiene alerta”, dijo en un comunicado.



Trump se ha mostrado determinado para lograr un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte, a pesar de los altibajos en las conversaciones con Kim desde su primer encuentro, en junio de 2018 en Singapur. Según el presidente, el líder norcoreano aceptó abandonar su arsenal nuclear y misiles balísticos de largo alcance. Pero Pyongyang mantiene que Estados Unidos debe retirar sus sanciones económicas para que las negociaciones avancen.



Trump ha minimizado en varias ocasiones los lanzamientos de misiles, considerando que son muy “comunes” y que no están relacionados con el programa nuclear. Apuesta por la distensión con Pyongyang como uno de los principales éxitos en política exterior de su mandato.