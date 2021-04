Las intendencias negocian cómo se repartirán los jornales solidarios

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley para generar 15.000 “jornales solidarios” en todo el país y con esto se abren dos discusiones. Una en el Parlamento, para su aprobación, y otra dentro del Congreso de Intendentes, para definir cómo se reparten y cuántos les corresponden a cada departamento.

La iniciativa legislativa fue presentada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a los jefes comunales, quienes aprobaron la propuesta en la tarde de ayer por unanimidad. Esto pese a que aún hay algunos puntos por acordar.

Por eso los intendentes ya comenzaron a discutir sobre las distintas fórmulas para el reparto de esos 15.000 jornales. Los jerarcas acordaron que esto se lleve adelante teniendo en cuenta tres cosas: que haya una partida fija para cada departamento, el índice de población desocupada de cada lugar y el llamado índice de ingresos salariales inverso (es decir revisar cuáles son los departamentos en los que los sueldos son más bajos).



De todos modos, los intendentes coincidieron en que el indicador que debe tener mayor preponderancia es el de cantidad de personas desocupadas.

Las autoridades de la OPP entregaron a los intendentes tres propuestas diferentes que están siendo evaluadas por los jefes departamentales, en las que cada uno de estos puntos tiene un peso diferente. En las tres alternativas Montevideo y Canelones son quienes reciben la cifra más alta de jornales solidarios, de acuerdo a lo que pudo saber El País.



En todos los planteos se reserva un 10% de los jornales para repartir de forma equitativa en las 19 intendencias. Así se forma una base de 79 para cada departamento.

En la primera fórmula, además de este 10% fijo, se establece un 65% de los jornales repartidos por el indicador de población desocupada y el restante 25% por el índice de ingresos. En este caso los cinco departamentos que reciben más jornales son: Montevideo, que le corresponden 3.624; Canelones, con 2.150; Maldonado, 818; Paysandú; 743; y Salto, 653. Los que reciben menos, en tanto, son: Flores, con 321; Florida, 435; y Soriano, 458.



La segunda fórmula plantea el 10% fijo, un 70% por el indicador de población desocupada y el 20% restante por el índice de ingresos. En este caso Montevideo recibiría 3.857 jornales, Canelones 2.261, Maldonado 828, Paysandú 739 y Salto 541. Flores sería otra vez quien recibe menos con 290, a quien le seguiría Florida con 415 y Soriano con 435.

El tercer modelo de reparto de la OPP es en el que tiene mayor peso el indicador de personas desempleadas con un 75%, mientras el indicador de ingresos es de 15%. A esto se le suma el fijo de 10%. De esta forma Montevideo alcanza a los 4.090 jornales. Después vienen Canelones con 2.371, Maldonado con 838, Paysandú 734 y San José 629. Luego Salto con 628, Colonia 593, Cerro Largo 549, Tacuarembó 507, Rivera 479, Artigas 460, Durazno 422, Treinta y Tres 418, Rocha 414, Soriano 411, Lavalleja 409, Río Negro 397, Florida 393, y Flores 258.

La Mesa del Congreso de Intendentes quedó mandatada para resolver el que la mayoría crea que es el mejor sistema de reparto. Esta discusión será en paralelo al debate parlamentario, y según comentaron fuentes oficiales a El País, se espera lograr el acuerdo antes del jueves de la semana próxima.



El plan será desarrollado durante seis meses, abarcando a estas 15.000 personas que recibirán una remuneración de $ 12.500 nominales por 12 días de trabajo, lo que se financiará con el Fondo Coronavirus. La elección de los trabajadores será por sorteo, el que será instrumentado por cada intendencia.

Eso sí, se podrán anotar solo personas desempleadas que no estén recibiendo seguro de desempleo.



En su mensaje al Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo argumentó la necesidad de implementar este sistema: “Se trata de un ofrecimiento de trabajo para aquellas personas desempleadas que puedan prestar tarea de algún valor público a los gobiernos departamentales, con las garantías de un procedimiento de selección, tal como podría ser el sorteo, y ello permite sostener ese sector vulnerable de la población que se verá afectado por una economía que no está, ni puede estar en crecimiento, dada la situación mundial y regional que todos conocemos”.

Esta semana el intendente de Salto, Andrés Lima (Frente Amplio), destacó que el programa impulsado por el gobierno tiene “varias ventajas” y dijo creer que, “más allá de las discusiones ideológicas, ahora lo importante es generar trabajo”.



El proyecto remarca que “no se trata de un tema de beneficio o subsidio, ni de contraprestaciones a esos beneficiarios”, sino que es “una oferta de trabajo temporal, transitoria, a personas desempleadas”.

Propuesta de más jornales

La Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República realizó un estudio valorando como muy positivo el plan de “jornales solidarios”. Así fue que propuso un plan para ahorrar US$ 48 millones con una modificación tributaria por tres meses del IRPF, el IASS, sumado a ajustes al impuesto al patrimonio. La idea es, con esto, ampliar la cantidad de jornales. “Duplicar o aun triplicar los cupos de esta iniciativa para el segundo semestre del 2021 no representa un gasto particularmente oneroso ni un esfuerzo que no pueda ser cubierto por el aporte solidario en un contexto de emergencia”, dice el estudio.