Inglaterra levanta restricciones, en una Europa atenta a la variante Delta

En Europa, la variante Delta del COVID-19 está condicionando las reaperturas de actividades. Inglaterra anunció ayer lunes que a partir del 19 de julio ya no será obligatorio llevar mascarilla y respetar el distanciamiento social. El primer ministro Boris Johnson dijo que se debe “aprender a vivir” con el coronavirus mostrándose prudentes.

Sin embargo, otros países, como Francia, temen un repunte de casos por la variante Delta, y España está evaluando restablecer restricciones debido a un alza de contagios entre los jóvenes.

Incluso Israel, uno de los países que mejor vacunó en el mundo y de los primeros en liberarse de la mascarilla, está alerta.



La variante Delta fue parte del discurso del domingo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la celebración del Día de la Independencia. Biden aseguró que su país avanza a todo vapor hacia la normalidad, aunque el covid aún debe ser completamente “derrotado”, y llamó la atención por la variante Delta.



Al dirigirse a unos 1.000 invitados en los jardines de la Casa Blanca, Biden hizo una comparación entre la independencia del Imperio Británico en 1776 y la actual rápida recuperación del coronavirus. “Hace 245 años declaramos la independencia de un rey lejano. Hoy, estamos más cerca que nunca de declarar la independencia frente a un mortal virus”, dijo a la multitud de militares y trabajadores esenciales invitados a la gala.



“Hemos logrado tener una ventaja contra este virus. (...). No me malinterpreten: el COVID-19 aún no ha sido derrotado. Todos sabemos que han surgido poderosas variantes, como la variante Delta”, agregó.



El paso de Johnson.

Pese a unos 25.000 casos diarios debido a la variante Delta, la vacunación en Inglaterra ha frenado un fuerte aumento de hospitalizaciones y muertes, por lo cual levantará todas las imposiciones legales el 19 de julio.



También se establecerá un sistema por el cual los británicos totalmente vacunados podrán ir de vacaciones a países de la lista “ámbar”, la mayor parte de Europa, sin tener que hacer cuarentena a su regreso.



“Tenemos que aceptar abiertamente que si no levantamos las restricciones aprovechando la llegada del verano ¿cuándo lo vamos a hacer?”, afirmó el primer ministro Boris Johnson en una rueda de prensa televisada, subrayando que las opciones serían hacerlo en invierno -cuando el virus cobra más fuerza- o “no hacerlo este año”.



“A medida que empezamos a aprender a convivir con este virus, todos debemos gestionar cuidadosamente los riesgos y ejercer nuestro propio juicio en nuestras vidas”, declaró.

Así, a partir del 19 de julio, podrán reabrir discotecas y otros locales de ocio nocturno, no habrá limitaciones a las reuniones privadas ni a grandes eventos como conciertos o partidos y terminará la consigna del teletrabajo.



Uno de los países más castigados de Europa por la pandemia, con más de 128.000 muertos, el Reino Unido impuso un estricto confinamiento a principios de enero que empezó a levantar gradualmente a finales de marzo.



El vínculo entre contagios y hospitalizaciones se ha roto gracias a la masiva campaña de vacunación en el Reino Unido, donde 86% de los mayores de 18 años ya recibió una primera inyección y casi 65% las dos.



Escocia, Gales e Irlanda del Norte deciden su propio ritmo de desconfinamiento.

Temor.

Mientras el gobierno británico sigue firme con su plan de apertura, en Francia temen una cuarta ola de COVID-19 a finales de julio debido a la propagación de la variante Delta, estimó ayer lunes el portavoz del gobierno galo, Gabriel Attal. “En la última semana, la epidemia ha vuelto a ganar terreno”, dijo Attal a la radio France Inter. La variante Delta representa ahora el 30% de las nuevas infecciones en el país.



Desde el inicio de la campaña de vacunación en Francia a finales de 2020, el 51,2% de la población ha recibido una dosis y más del 36,2% las dos. En total, más de 111.000 personas han muerto a causa de la pandemia en Francia.

Señal preliminar.

En tanto, el aumento de casos de coronavirus en Israel, donde la mayoría de la población recibió la vacuna Pfizer/BioNTech, es “una señal preliminar” preocupante sobre la efectividad ante la variante Delta, dijo Ran Balicer, presidente del panel nacional de expertos en covid de Israel. Sin embargo, subrayó que era “demasiado pronto para evaluar con precisión la eficacia de las vacunas contra la variante”.



Balicer dijo a la AFP que la aparición de la variante Delta como mutación dominante ha provocado un “cambio masivo en la dinámica de transmisión”.



Las vacunaciones habían reducido la transmisión a unos cinco nuevos casos locales diarios, pero esa cifra aumentó a unos 300 en los últimos días a causa de la variante Delta.



Aproximadamente la mitad de los casos diarios se dan en niños, y la otra mitad en adultos, en su mayoría vacunados.



El primer ministro israelí, Naftali Bennett, advirtió que “con la variante Delta desbocada”, Israel podría tener que volver a ciertas restricciones que se levantaron el mes pasado. (Con información de AFP y EFE)

La variante Épsilon en Argentina Épsilon es otra variante que tiene en vilo al mundo, y en Argentina ya se reportaron cinco casos, todos en las provincias de Santa Fe y Córdoba, en personas que no viajaron al exterior ni tuvieron contacto con nadie que hubiera viajado a California, en donde se cree que se originó. Épsilon, así se llama, por la quinta letra del alfabeto griego, es una nueva mutación del virus y preocupa porque es la que tiene mayor capacidad para burlar el sistema inmunológico.



Argentina es uno de los 34 países fuera de Estados Unidos en los que se reportaron casos de esta variante. Son tres casos en Córdoba y dos en Santa Fe.



“La característica de Épsilon es que es una variante producida a partir de tres mutaciones mayores a nivel de la proteína S. Esto hace que sea mucho más agresiva, porque tiene más escape inmunológico. Logra burlar al sistema por tres frentes distintos”, explica la infectóloga Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).



¿Cómo es posible que haya casos locales sin contacto con el lugar de origen? “Puede aparecer la misma mutación sin contacto de viajero. La variante Épsilon se produce cuando el virus se duplica fallado. Como este virus tiene preponderancia de falla, puede ocurrir en forma simultánea a personas en distintas partes del mundo. Para decirlo de forma sencilla, sale mal copiado un aminoácido”, explica Obieta. Es decir que se trata de una variante que puede generarse sola. (La Nación/GDA)

España evalúa restricciones por aumento de casos entre jóvenes La situación sanitaria en España se deterioró en los últimos días con un aumento de los contagios por COVID-19 entre los jóvenes, una situación que obliga a las autoridades a estudiar un endurecimiento de las medidas cuando la vacunación progresa.



“Los datos no son nada buenos”, comentó ayer lunes por la noche Fernando Simón, epidemiólogo jefe del Ministerio de Sanidad, quien explicó que “este dato es muy variable en los distintos grupos de edad”.



La incidencia acumulada es de 204 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, frente a una media de 152,8 el viernes, cuando se publicaron las últimas cifras oficiales. Este número es de 600 aproximadamente entre los jóvenes, explicó.



El Ministerio de Salud comunicó ayer lunes 32.607 nuevos casos de covid en las últimas 72 horas y 23 muertos. El doctor Simón calificó la situación de “complicada”, pero se felicitó de que no se refleje todavía en “los parámetros de gravedad”, es decir, en el número de personas hospitalizadas o fallecidas.



Al mismo tiempo, la campaña de vacunación se acelera: 40,3% de los 47 millones de españoles se vacunó por completo contra el coronavirus, mientras que 55,9% tiene al menos una dosis.



Ante el empeoramiento de la situación, varias regiones de España, como Andalucía y Cataluña, estudian restablecer restricciones esta semana. Desde el 26 de junio, las mascarillas ya no son obligatorias al aire libre.