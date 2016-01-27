Incidentes en París en protestas contra Uber

Francia vivió ayer una intensa jornada de huelgas de distintos colectivos: los taxistas salieron contra la competencia de los vehículos con chofer, y los controladores aéreos, los profesores y los funcionarios mostraron sus reivindicaciones salariales.

La protesta de los taxistas franceses contra los llamados vehículos con chófer (VTC), como Uber, se concentró en puntos de acceso clave en varias ciudades, que colapsaron el tráfico y donde se vivieron momentos de tensión. En los alrededores de París, los manifestantes bloquearon el paso en los aeropuertos de Roissy-Charles de Gaulle y Orly, donde una persona resultó herida y otra fue detenida, en el intento de un conductor de romper la barrera formada por los piquetes.

Los taxistas ocuparon la avenida frente al Ministerio de Economía y obstaculizaron la circulación en la vía periférica que rodea París, en Porte de la Chapelle y Porte Maillot. El clima era tenso en este último lugar, donde decenas de taxistas arrojaron neumáticos y prendieron hogueras, y la Policía detuvo a 19 personas.

Una violencia que el primer ministro francés, Manuel Valls condenó por "negativa para la profesión y la imagen del país". A los huelguistas franceses se sumaron compañeros de profesión llegados desde Bélgica, Suiza, España, Italia y Reino Unido. "La falta de compromiso de los políticos es común. Frente a un sector consolidado que genera miles de puestos de trabajo, parece que se quiere dar rienda suelta a la economía sumergida, el fraude, la evasión fiscal y la falta de garantías", denunció el vicepresidente de la Confederación del Taxi de España, Julio Sanz García, que defendió la creación de un sindicato europeo del gremio.

El problema en Francia es "más dramático" que en España, según Sanz, y como muestra comparó la situación en París, con 19.000 taxis frente a 14.200 VTC y en Madrid, con 15.700 taxis frente a 1.500 VTC. "Si no reaccionamos, no tardaremos en vivir situaciones similares", agregó Sanz.

violencia y detenidos