El ganador del sorteo del sueldo de Javier Milei se definió como kirchnerista

Federico Nacarado, quien ganó ayer el sorteo del sueldo de diputado nacional argentino Javier Milei ($205.000 o unos US$ 1.900) en una convocatoria de más de un millón de personas, se refirió a su suerte y dijo que “seguramente gran parte (del premio) vaya a los bancos”. Tras ello agregó: “Así que seguimos nutriendo al sistema financiero”.

Si bien evitó emitir opinión sobre el diputado nacional, aclaró: “Si prometió algo y lo cumple, ya eso es algo importante”. Luego se definió como kirchnerista y sostuvo que no comparte la mayoría de las ideas del legislador de La Libertad Avanza: “Yo creo que el Estado tiene que estar presente y no dejar que las empresas hagan lo que quieran”.

En diálogo con el canal TN, al ser consultado sobre las razones por las que se inscribió y si tenían que ver con la situación económica del país, el ganador de la paga respondió: “Cada uno tendrá sus motivos, a mi me anotó mi mujer, porque sí, ¿Si es un concurso, por qué no anotarse?”.

Asimismo, cuando se le requirió su opinión respecto del libertario (quien además se encontraba en videollamada), el ganador prefirió no emitir su punto de vista: “No, ahí me mataste, no tengo una opinión formada, pero bueno, si prometió algo y lo cumple ya eso es algo importante”.

Eso sí, sobre la posibilidad de volver a formar parte del sorteo en la próxima oportunidad, no mostró dudas: “Me anoto nuevamente seguro. Capaz es una buena racha, hay que aprovecharla, está complicado obviamente, así que viene bien la plata”.

Más tarde, al ser entrevistado en Radio Con Vos se le preguntó si él era kirchnerista y crítico de Milei. Ante la primera, respondió de manera lacónica: “Sí”. Si bien no se define como crítico de Milei, dijo: “La mayoría no comparto. Yo creo que el Estado tiene que estar presente y no dejar que las empresas hagan lo que quieran”.

El perfil de Nacarado

Federico Nacarado tiene 40 años, según indica su perfil de Instagram. Allí cuenta que realiza “trabajos de plomería, gas, cerámicos, Durlock y Steel Frame”. De acuerdo a sus declaraciones en diversos medios, durante el último tiempo tuvo problemas económicos.

El ganador del sorteo también se definió como kirchnerista. Por ello, descartó por el momento votar a Milei en próximas elecciones: “No creo, vamos a ver qué pasa en dos años”.

También defendió la justicia social, una de las banderas del kirchnerismo, y aseguró que “no es un invento peronista, en todos los países uno tiene que pagar tributos a las ganancias y cuánto más se gana, más se tiene que tributar”. Nacarado expresó a su vez su punto de vista sobre los políticos: “Capaz que hay muchos que hacen muy poco, pero no todos los políticos son iguales, yo creo que algunos están por vocación y otros están para hacer la suya”.

En diálogo con Milei

Más allá de la simpatía del ganador con el kirchnerismo. Milei evitó polemizar directamente con Nacarado y en Radio Con Vos agradeció su participación: “Me da mucha alegría que este dinero que los políticos le roban por la fuerza a la gente pueda volver al pueblo y en una persona que lo necesitaba para estar cubriendo sus deudas para por lo menos generarle un alivio a una persona de carne y hueso”.

Sin embargo, ambos respondieron una pregunta relacionada a la justicia social y se mostraron opuestos. Mientras que el ganador del premio lo defendía diciendo que no era exclusivo de la Argentina y que en todos los países hay impuestos a la riqueza, Milei respondió: “El tema de la justicia social es injusta, es un robo, porque vos sacás el dinero por la fuerza, los impuestos no se pagan voluntarios, tienen que ver con la época de la esclavitud, se lo sacás a uno para dárselo a otro”.