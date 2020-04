Francia supera los 20.000 fallecidos por nuevo coronavirus y Reino Unido llegó a las 16.509

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Francia superó el lunes la cifra simbólica de 20.000 muertos por el COVID-19, con 547 nuevos fallecidos registrados desde del domingo, pero el número de pacientes hospitalizados y admitidos en cuidados intensivos sigue bajando lentamente, anunció el director general de Salud.

"Nuestro país superó un umbral simbólico y especialmente doloroso", dijo Jérôme Salomon.



En total, 20.265 personas perecieron en el país desde principios de marzo.

El COVID-19 mató "con mucha diferencia más que todas las epidemias de gripe, incluso las más mortíferas, y más que la canícula del verano de 2003", que causó 19.000 muertos, señaló.



Por doceavo día consecutivo, el número de personas ingresadas en cuidados intensivos se redujo: el lunes se registraron 5.863 pacientes (-61). Francia contaba con 5.000 camas de cuidados intensivos antes del inicio de la epidemia.



"La disminución de las necesidades en cuidados intensivos se confirma, pero sigue siendo muy pequeña", comentó Salomon en su rueda de prensa diaria.

El número de personas hospitalizadas también se redujo: 26 menos que el lunes, y se situó a 30.584.



Desde principios de marzo, más de 37.000 personas se curaron en hospitales.



Por otra parte, este lunes en el Reino Unido se registró 449 muertes debidas al coronavirus, anunciaron las autoridades sanitarias, lo que representa su número más bajo de las últimas dos semanas.



Con estos nuevos decesos, ascienden a 16.509 las personas diagnosticadas de COVID-19 que han fallecido en hospitales británicos desde el inicio de la crisis sanitaria.



El balance de 449 decesos es el más bajo registrado desde el 6 de abril, sin embargo los expertos advierten de que hay que relativizar dichas cifras.



El nuevo balance corresponde en realidad a muertes ocurridas en diferentes días pero registradas a un mismo tiempo y los números suelen ser más bajos los lunes debido a los retrasos registrados durante el fin de semana.



Además, los datos oficiales no incluyen las muertes en el domicilio o en centros como las residencias de ancianos, que fueron estimadas entre 4.000 y 7.500 por los organismos que representan a estas últimas.



El Reino Unido, que no realiza tests sistemáticos y reserva los pocos disponibles para los enfermos más graves, ha registrado hasta la fecha 124.743 casos confirmados de COVID-19.



El gobierno británico, que el pasado jueves prolongó al menos tres semanas el confinamiento ordenado el 23 de marzo, no ha anunciado aún una estrategia para salir de él pese a la presión de la oposición laborista.



Según la prensa, el primer ministro Boris Johnson, quien estuvo personalmente hospitalizado en cuidados intensivos debido al COVID-19 y sigue convaleciente, teme que haya una segunda ola de contagios si las medidas se levantan demasiado pronto.